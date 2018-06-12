玩真的！ 台南林義豐辦「瘋狂星期五」 藝人名單揭曉

2018-06-12 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



「瘋狂星期五Crazy Friday真的來了！」以無黨參選台南市長的林義豐提出「瘋狂星期五」Crazy Friday政見，引起關注，日前已公布首位韓國藝人「DJ TAJO」，今再公布第2名日本藝人「DJ YUMMY」，林義豐認為，台南城市未來若想作為一個指標性的觀光重鎮，最需要的就是與世界接軌。

林義豐表示，DJ YUMMY過去堪稱是全日本最炙手可熱的女DJ，音樂風格以壯麗的Progressive House聞名，在2009年起被《LOUD magazine》票選為日本首席女DJ之一，更與眾多國際級DJ像是David Guetta等有同台表演的經歷。她除了在2012年代表日本前往電音派對聖地IBIZA進行演出，成功進軍歐洲外，近幾年也都能夠在三大電子音樂節之一的ULTRA JAPAN看到她的表演。

林義豐說，台南未來若想做為一個指標性的觀光重鎮，最需要的就是與世界接軌的國際觀，以及與亞洲各大城市的互通往來，因此「Crazy Friday Music Festival 瘋狂星期五國際音樂節」除了百大藝人以外，也特地邀請了韓國、日本的DJ共同來響應，除了音樂的交流以外，也真正打開台南的觀光大門，讓府城的魅力再次享譽國際。