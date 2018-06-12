繼市長之後 嘉義市警察局長也被請出議場

2018-06-12 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



無黨籍嘉義市議員張榮藏今天在議會質詢警察局長詹永華，問起「小英總統對治安的重點指示」、「緝毒的四大工作主軸」、「未來工作重點與創新作為」等，他不滿意詹永華的回答，認為詹不熟悉中央的治安政策，警察局工作報告也是幕僚寫的，「警察局長只是把它讀完，沒有消化」。

張榮藏說，他不是將警察局長詹永華趕出議場，是請出議場，相當禮遇了。張也說，他質詢絕不放水、不事先洩題，這樣才不辱市民的期待。

詹永華離開議場後，到議會旁的辦公室沙發「稍作休息」，詹一臉苦笑，他說「尊重議員，會再精進」。

詹離開議場後，張榮藏換請副局長王鴻儒、督察長蔡鴻謀、第一分局長顏榮泰、第二分局長張桂霖入場上備詢台，詹又問「取締酒駕可能發生頂替的情狀有哪些」等。其他議員笑稱「這些警界高官上了一堂震撼教育，比考博士班還難」。

嘉義市議會定期會不時上演議員將官員請出議場的事件，上月30日，張榮藏質疑市長涂醒哲對財政開源有膨風之嫌，向媒體聲稱湖子內區段徵收提早一年半分發土地，活絡交易市場，去年增加稅收3億元，批涂「又在說謊」，涂市長欲回應，張不滿他強辯、插話，將涂請出議場。