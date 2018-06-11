蕉農傷痛未了稻農也失血 農糧署急呼未熟青割是三輸

2018-06-11 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



香蕉價格崩盤的問題仍未解滿決，一期稻才成熟，稻農就叫苦！最近台南、嘉義地區的農民抱怨一期稻作的濕穀收購格直直落，今天凌晨下大雨，氣象局又預告13日到18日會出強降雨，更讓農民不安。農糧署中區分署今天說，政府有保證收購證格，呼籲農民不要未熟青割，會影響自己的收益。

青割，就是水稻還未成熟就收割，因稻穀含水率高，折算乾穀比率低，還增加烘乾費用，繳交公糧收益相對減少。，前一陣子天氣炎熱乾燥，彰、雲、嘉、南地區從六月開始陸續進入一期稻作盛收期，因氣象局預報有大雨出現，嘉南地區都出現搶收現象，農民向立委陳情糧商壓低濕穀收購價格直直落，希望政府出面解決。

「千萬不要青割，搶收只會造成農民本身收益受損，烘乾中心也出現塞車現象。萬一真的持續下大雨造成災害，可繳公糧災害穀，收益一樣有保障。」農糧署分署長莊老達說，含水率30%的濕穀價格若低於950元，可以選擇交公糧，至於申報直接給付的農友，若市價低於930元，可以改交公糧較有利。

最近有台南市農民向立委抱怨，他們收割的一期稻賣給糧商，從原本每百台斤濕穀960元，一路滑落到910元，還有糧商壓低到860元。莊老達說，搶收是農民、糧商和政府三方都輸，政府有保證收購機制，千萬不要搶收。