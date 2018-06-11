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嘉義山區大雨 大華公路驚見巨大落石

2018-06-11 19:37聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣副縣長吳芳銘下午在臉書提醒民眾，嘉義縣道159甲線41.5公里處的竹崎鄉光華村路段，今天下午4點半時出現落石，影響車輛通行，目前尚可單向通行，現場無人員傷亡與財物損失，已先行放置三腳錐及爆閃燈，提醒用路人注意，防制其他意外事故發生，縣府已請竹崎鄉公所派工處理，預計明（12）日實施清除工作。

竹崎鄉代理鄉長郭良江表示，該塊落石相當巨大，恐怕怪手也推不動，明天可能要先破碎巨石成小塊，再一一清除恢復交通。

嘉義縣道159甲線41.5公里處落石，影響車輛通行，目前尚可單向通行。圖／吳芳銘...
嘉義縣道159甲線41.5公里處落石，影響車輛通行，目前尚可單向通行。圖／吳芳銘提供
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嘉義縣道159甲線41.5公里處，下午驚見超巨大落石。圖／吳芳銘提供
嘉義縣道159甲線41.5公里處，下午驚見超巨大落石。圖／吳芳銘提供
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