嘉義山區大雨 大華公路驚見巨大落石

2018-06-11 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣副縣長吳芳銘下午在臉書提醒民眾，嘉義縣道159甲線41.5公里處的竹崎鄉光華村路段，今天下午4點半時出現落石，影響車輛通行，目前尚可單向通行，現場無人員傷亡與財物損失，已先行放置三腳錐及爆閃燈，提醒用路人注意，防制其他意外事故發生，縣府已請竹崎鄉公所派工處理，預計明（12）日實施清除工作。