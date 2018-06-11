橫跨八掌溪行嘉吊橋變廢橋？ 議員批入夜黑漆漆

2018-06-11 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市政府在八掌溪行嘉吊橋施作光雕照明工程，入夜光雕秀光影變化五彩繽紛，成為觀光新亮點。七彩LED燈泡化為七夕鵲橋懸掛溪上，宛如發光鑽石項鍊，璀璨光影倒映水面，增添月色風情，情人攜手漫步橋上超浪漫。圖／洪年宏提供 分享 facebook

橫跨八掌溪、嘉義地區最長的「行嘉吊橋」，啟用11年，橋上裝飾的霓虹燈飾，讓吊橋入夜後更美麗，網路上被列為嘉市景點之。嘉義市議員黃露慧今天在議會定期會質詢，質疑行嘉吊橋變廢橋，入夜黑漆漆，遊客根本不敢靠近。

嘉義市工務處長李建賢說，行嘉吊橋啟用後，電纜、燈具被偷了3次，可說是多災多難，當地位處偏僻，裝了監視器防盜但效果有限，仍被宵小覬覦，最近已發包派工，花了30餘萬，會盡快修復。

李也談到，當地吊橋光雕使用的長條型彩色燈具單價不低，正思考是否要再換同一款，因為「補不勝補」，相當困擾，後續維護確實相當棘手。

位在慈玄宮左前側溪畔的行嘉吊橋，是座長297公尺、寬1.65公尺、高33.2公尺的雙跨三墩吊橋，連接興村與興安里，2007年由何明德行善團興建完成，讓居民通行更便利。