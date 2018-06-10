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影／和身障團體包粽同樂 涂醒哲比妻子手巧

2018-06-10 20:49聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

端午節將至，社團法人嘉義市肢體障礙服務協會今天下午在民生公園廣場舉辦「粽藝飄香慶端午」身心障礙福利宣導活動，嘉義市長涂醒哲、鄭玉娟夫婦到場同歡，涂醒哲包粽子動作俐落，一旁涂妻有點手忙腳亂，涂醒哲幫妻子的忙，卻包出一顆奇形怪狀的粽子，相當逗趣。

身障朋友在端節前夕相聚同樂，現場舉辦摸彩等餘興節目，也動手包應景粽子，場面溫馨。多名現任市議員及市議員參選人都到場相挺，鼓勵身障朋友多走出戶外，讓心情更燦爛。

社團法人嘉義市肢體障礙服務協會今天下午在民生公園廣場舉辦「粽藝飄香慶端午」身心障...
社團法人嘉義市肢體障礙服務協會今天下午在民生公園廣場舉辦「粽藝飄香慶端午」身心障礙福利宣導活動，氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影
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社團法人嘉義市肢體障礙服務協會今天下午在民生公園廣場舉辦「粽藝飄香慶端午」身心障...
社團法人嘉義市肢體障礙服務協會今天下午在民生公園廣場舉辦「粽藝飄香慶端午」身心障礙福利宣導活動，氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影
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社團法人嘉義市肢體障礙服務協會今天下午在民生公園廣場舉辦「粽藝飄香慶端午」身心障...
社團法人嘉義市肢體障礙服務協會今天下午在民生公園廣場舉辦「粽藝飄香慶端午」身心障礙福利宣導活動，氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市長涂醒哲包粽子動作俐落，一旁涂妻有點手忙腳亂，涂醒哲幫妻子的忙，卻包出一顆...
嘉義市長涂醒哲包粽子動作俐落，一旁涂妻有點手忙腳亂，涂醒哲幫妻子的忙，卻包出一顆奇形怪狀的粽子，相當逗趣。記者王慧瑛／攝影
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與身障團體提前歡度端午佳節，嘉義市長涂醒哲包粽子動作俐落。記者王慧瑛／攝影
與身障團體提前歡度端午佳節，嘉義市長涂醒哲包粽子動作俐落。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市長涂醒哲包粽子動作俐落，一旁涂妻有點手忙腳亂，涂醒哲幫妻子的忙，卻包出一顆...
嘉義市長涂醒哲包粽子動作俐落，一旁涂妻有點手忙腳亂，涂醒哲幫妻子的忙，卻包出一顆奇形怪狀的粽子，相當逗趣。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市長涂醒哲包粽子動作俐落，一旁涂妻有點手忙腳亂，涂醒哲幫妻子的忙，卻包出一顆...
嘉義市長涂醒哲包粽子動作俐落，一旁涂妻有點手忙腳亂，涂醒哲幫妻子的忙，卻包出一顆奇形怪狀的粽子，相當逗趣。記者王慧瑛／攝影
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涂醒哲粽子身障

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