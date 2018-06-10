親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不甩新加坡警 北韓攝影官海外一樣狂

找到了！73歲癌末翁淚尋軍中同袍 他直奔醫院見面

嘉義高中職青年共體飢餓 關懷難民兒童

2018-06-10 18:04中央社 嘉義市10日電

嘉義縣市10所高中職青年齊聚，模擬在坎坷道路上運送物資，感受戰火下的生活狀況，響應「飢餓體驗」行動，關懷難民兒童，並呼籲社會各界共同發揮愛心伸出援手。

嘉義高校聯盟邀集輔仁中學、嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、嘉義高商、永慶高中、宏仁女中、新港藝術高中、協志工商、民雄農工等10所嘉義縣市高中職青年近130人，在嘉義高中參加第29屆飢餓三十人道救援行動，關懷難民兒童。

活動中模擬情境，體驗在戰火與飢荒交迫下的難民兒童生活，參加活動的青年學子，在健康步道模擬的坎坷道路上或是穿上保特瓶鞋運送物資，感受艱辛的生活實況。

活動總召集人劉易真說，嘉義高校聯盟首次跨縣市舉辦活動，希望藉以讓同學瞭解到，平日抱怨營養午餐不佳或不珍惜食物，對難民兒童來說，食物是多麼珍貴的物資，透過12小時不進食固體食物，加上飢餓、戰爭議題的闖關，感受在飢餓與戰火下的處境。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評指出，台灣世界展望會透過「飢餓三十」人道救援行動募款，投入國外緊急糧食救援、難民兒童保護、脆弱國家援助及國內特殊狀況家庭扶助等，希望幫助脫離艱辛的生活處境。

王昶評表示，7月14日及15日在林口綜合體育館、高雄巨蛋體育館，將同步舉辦「飢餓勇士大會師」，歡迎各界響應參與援助處於困境的兒童與家庭。

難民飢餓三十

相關新聞

為朱秀華打造金身供奉？ 讓借屍還魂故事永留於世

2018-06-10 17:42

再傳禽流感 台南麻豆養鴨場撲殺5千餘隻

2018-06-10 17:15

開400萬超跑送便當 便當店老闆：臨時找不到機車

2018-06-10 15:31

稻價下跌 農糧署籲農民勿搶割

2018-06-10 15:02

擲筊請示 「菜姑」用兩人身分發喪

2018-06-10 13:19

借屍還魂奇談 麥寮「菜姑」97歲辭世

2018-06-10 13:19

「借屍還魂」吳林罔腰今告別式 「菜姑」傳奇落幕

2018-06-10 11:34

天熱稻產暴增 米商：收了也賣不出去不知怎辦

2018-06-10 07:52

嘉義車庫園區 舊車廂改裝成嘉義最美廁所之一

2018-06-09 23:11

敏惠醫專美保科畢展 移師新營文化中心 不斷累積成就「微美」

2018-06-09 23:08

陸拒收致鳳梨價跌？農會闢謠

2018-06-09 23:04

嘉義市石猴雕刻競賽 吳宗禧「傻傻地打」 6度參賽奪首冠

2018-06-09 23:00

「一見雙雕」沙雕展 引進日本工法 克服「流沙」危機

2018-06-09 22:58

台南慶祝警察節 治安滿意度6都排名23次得第一

2018-06-09 22:55

不景氣物資、捐款減少 愛心險中斷 家扶志工包粽送弱勢

2018-06-09 22:51

路燈開關故障 雲林斗南馬路一片漆黑

2018-06-09 22:19

「借屍還魂」的吳林罔腰告別式 用2個人身分發喪

2018-06-09 19:34

今日全台最高溫在嘉義市 36.6未突破歷史紀錄

2018-06-09 18:57

鳳梨台南尾聲價格回升 外銷至5月近3萬噸

2018-06-09 16:45

香蕉鳳梨行銷日本 張花冠前進北海道

2018-06-09 16:15

大陸不收造成鳳梨價格崩盤？ 台南產地農民這麼說

2018-06-09 15:14

「一見雙雕」沙雕首次在陸地 克服被流走

2018-06-09 13:56

助弱勢過端午 志工接力包2600顆肉粽

2018-06-09 13:00

書法大師紀念展 發現當年要送蔡英文的是這幅..

2018-06-09 12:34

收了餐廳陪身障弟「再讀一次大學」哥畢業獲頒友悌獎

2018-06-09 10:41
看更多

熱門文章

「借屍還魂」的吳林罔腰告別式 用2個人身分發喪

2018-06-09 19:34

天熱稻產暴增 米商：收了也賣不出去不知怎辦

2018-06-10 07:52

「借屍還魂」吳林罔腰今告別式 「菜姑」傳奇落幕

2018-06-10 11:34

開400萬超跑送便當 便當店老闆：臨時找不到機車

2018-06-10 15:31

影／旗山被毆盤商不懼惡勢力 霸氣再加2元收購產地蕉

2018-06-10 14:20

嶄新的大安濱海樂園來了 游泳池免費開放到9月初

2018-06-10 08:20

一個月內連2起 歷建古蹟現勘前被「火速」拆毀

2018-06-09 18:57

73歲癌末翁淚尋同袍老友 網友助力兩人9日相聚圓夢

2018-06-10 16:28

不是愛不夠！台中今第2起停電原因是被車撞

2018-06-09 20:37

炎炎夏日 苗南5市鄉1萬多戶13日停水11個小時

2018-06-10 14:32

路燈開關故障 雲林斗南馬路一片漆黑

2018-06-09 22:19

年金改革將上路 澎敬老禮金5千將加碼

2018-06-09 19:36

要讓選民眼睛看過來 台東參選人競選看板飆創意

2018-06-10 14:43

金瓜石事件事發年份 因這緣故從1942改為1941

2018-06-10 07:20

毛毛蟲公車上路再延期 原來是申請中央低地板補助

2018-06-10 07:44

外木山長泳林右昌首次參加 浪大500多人只游到一半

2018-06-10 13:35

借屍還魂1人2亡魂！吳林罔腰下葬 朱秀華進菜堂

2018-06-10 17:13

擲筊請示 「菜姑」用兩人身分發喪

2018-06-10 13:19

天氣熱！台中新添1消暑祕境

2018-06-09 10:38

借屍還魂奇談 麥寮「菜姑」97歲辭世

2018-06-10 13:19

高雄蔬菜外銷 野蓮首度扣關加拿大

2018-06-10 11:08

今日全台最高溫在嘉義市 36.6未突破歷史紀錄

2018-06-09 18:57

陸拒收致鳳梨價跌？農會闢謠

2018-06-09 23:04

蕉價被刻意壓低？ 高市議員：政府收購價每公斤10元

2018-06-09 22:50

日租套房年搶300億營業額？ 上百旅館業者將北上抗議

2018-06-10 16:24

「美麗的錯誤」 阿塱壹古道推正名

2018-06-09 23:20

為朱秀華打造金身供奉？ 讓借屍還魂故事永留於世

2018-06-10 17:42

新北市2.6萬戶深夜停電 黑冠麻鷺惹的禍

2018-06-10 14:58

大安沙雕音樂季熱鬧展開 還可搭配海線小旅行

2018-06-10 08:23

練成萬能月嫂 單親媽攜子創業

2018-06-10 00:16

鎮長把藝廊闢為愛心肉粽場 國民黨包粽一片凍蒜聲

2018-06-09 21:24

彰化縣偏鄉飄粽香 臉書社群募集愛心粽送弱勢家庭

2018-06-09 19:48

15日要現勘文資…頭份陳氏家祠被拆

2018-06-09 23:33

嘉義車庫園區 舊車廂改裝成嘉義最美廁所之一

2018-06-09 23:11

推動中彰投苗醫療器材發展園區 賴清德：支持

2018-06-10 11:25

最美海岸線 阿塱壹古道6年吸客25萬

2018-06-09 23:19

台中火車站前夜間施工3天交管 拚6月底廣場完工

2018-06-10 14:22

通霄神社休憩所 苗縣架棚保護

2018-06-09 23:37

稻價下跌 農糧署籲農民勿搶割

2018-06-10 15:02

「衛武營樹洞」計畫 「榕樹廣場」百人齊做瑜伽

2018-06-09 23:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top