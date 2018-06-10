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台南駐村有感 外籍藝術家復刻糖廠文化

2018-06-10 12:55中央社 台南10日電

台南總爺藝文中心外籍駐村藝術家艾文．安德拉德（Ivan Andrade），以糖廠文化創作結合戲劇與舞蹈元素的表演「漣漪」，並招募多名台南市民參與，盼演繹早年糖廠居民的日常。

西班牙籍表演藝術類創作家艾文．安德拉德是今年從374名申請者中脫穎而出，獲選總爺國際藝術村表演類駐村藝術家。他擁有倫敦戲劇學院碩士學位，曾擔任過演員，在電視台、歌劇院、電影院有12年工作經驗，現任編劇及導演，今年是首度造訪台南。

艾文受訪時表示，在了解總爺的糖業歷史脈絡，並研讀相關書籍後，決定用他的表演藝術專業，復刻總爺糖廠繁榮景象。他想回到50年代那單純質樸的農村生活，闡述總爺糖廠和麻豆在地居民的生活日常。

總爺藝文中心指出，艾文的創作「漣漪」融合戲劇、舞台、舞蹈表演，並特別招募28名有興趣的市民一同參與。在演出排練過程，艾文先教導演員們感知自己的身體。藉由練習深層的呼吸及放鬆，並和自我身體展開對話，再依每位演員特性編排演出內容與肢體動作。

總爺藝文中心指出，歷時2個多月的排練課程，將於16日在總爺藝文中心戶外草地演出。上午10時、下午4時及5時共安排3個場次，將以優美的肢體表演重現早年糖廠榮景。

藝術家歌劇院

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