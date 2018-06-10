天熱稻產暴增 米商：收了也賣不出去不知怎辦

2018-06-10 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



一期稻米正在採收，台南市後壁區農民昨天怨聲載道指出，每百台斤濕穀從5天前960元，一路滑落到昨天每百台斤910元，還有農民向立委陳亭妃陳情跌到860元，農民氣的跳腳； 農糧署南區分署呼籲不要搶割未熟稻穀。

另方面，後壁區芳榮碾米廠因4個貯存桶都滿了，農民仍繼續載稻穀來交，設在東山的稻穀收購站，外面停了10多輛車，米廠老闆張柏亮的妹妹張美雪說，已連績多天收了1千公噸，貯存桶全滿了。

為何出現這種情形？張美雪說，原本稻子還在成長，因這幾天天氣熱，稻子成長加快，同一時間農民都收割。

張美雪表示，「我打電話到彰化求援，沒有人願意接電話」，今天也以每百台斤910元價格，收了1000公噸，但收了稻穀等於沒去處，賣不出去，「我會死啦」，不知道怎麼辦？

立委陳亭妃表示，一期稻米價格一路滑落現象已打擊到農民士氣，農民種稻4、5個月，等的就是收割這一刻，不管是何種因素導致稻價波動，農政單位應該要好好深入瞭解，以確保農民權益為優先，讓農民心血不致於泡湯。

農糧署南區分署發布新聞稿說，有些農友習慣早收早賣，但搶割的稻穀普遍離上周水利會最後供水期尚未達1周，含水率偏高，青割稻穀造成稻穀低價假象，影響農民收益，且含水率偏高使烘乾時間延長，不利整體烘乾及持續經收運作。

農糧署南區分署呼籲農友不要恐慌性搶割，成熟再收割，收益會更多，還說，嘉南烘乾量能充足，濕穀調度機制完善，農友不須提早收割。