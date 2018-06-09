鎮長把藝廊闢為愛心肉粽場 國民黨包粽一片凍蒜聲

2018-06-09 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣土庫鎮長陳慶助關懷弱勢，為讓貧困戶也能過ㄧ個溫馨佳節，特將平日展覽藝文的公所活動中心藝廊，闢為「肉粽場」，動員數十名愛心媽媽，大陣仗包肉粽，一口氣包了6千顆肉粽，並一一送給低收戶和慈善機構，粽愛飄香，愛心送到家，陳鎮長說，藝廊用來包肉粽獻愛心更有意義。

這項「端午粽香塗褲心，夏至送愛關懷情」，由鎮長陳慶助親自掌理，從動員愛心媽媽到包粽備料製作，全程親自參與，他說，既然要送就要送料多又好吃的肉粽，尤其肉粽摻夾著數十名婆婆媽媽的愛心，吃起來特別香。

婆婆媽媽一大早從洗米包粽到烹煮，在臨時的大廚房，忙裡忙外，一口氣完成6千顆愛心肉粽，由陳鎮長親自送給鎮內的弱勢團體及中、低收入戶、華聖啟能發展中心等，同慶端午。

陳鎮長特別感謝雲林縣肉品市場贊助110公斤肉品及志工媽媽們的辛苦，讓每個粽子都包滿了關懷及祝福。

另外，虎尾民眾服務社今天也動員婦女忙著包肉粽，儘管每個人很忙但都忙得很開心， 雲林縣民眾服務社理事長林振順，虎尾民眾服務社理事長陳金樹， 雲林縣黨部主委林文進， 張麗善秘書翁睿楷， 縣議員陳瑞雄的夫人張美麗， 以及議員參選人的郭武男、虎尾鎮長參選人丁學忠等人也來為包粽媽媽打氣， 現場一片包粽包中凍蒜凍蒜聲。