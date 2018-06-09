「借屍還魂」的吳林罔腰告別式 用2個人身分發喪

2018-06-09 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



60年前轟動全台的雲林縣麥寮鄉「借屍還魂」真實社會案件，主角吳林罔腰上月過世，享年97歲，由於她在37歲時就因病過世，被另一名少女「朱秀華」借其肉身還魂，使吳林女士又活過來，但口音生活及言行舉止全卻變成朱秀華，吳林罔腰明天告別式，她「要求」子孫用朱秀華、吳林罔腰兩個人的身分發喪，令人稱奇。

這起發生在1959年的真實社會事件，據說當年年僅37歲麥寮鄉婦人吳林罔腰因病死亡，但才斷氣又突然醒來，一醒來便自稱是來自金門的17歲少女「朱秀華」。

這名「朱秀華」據說是因八二三砲戰隨父母搭船逃難，父母死於砲彈，她在破船飄到雲林台西外海的海豐島，被漁民將船上錢財洗劫一空又不肯救她，最後溺斃死亡，朱秀華心有未甘，靈魂來到台西五條港安西府向王爺神明哭訴冤情，地藏王菩薩認為其陽壽未盡，可再返人間，當時麥寮鄉建材行老闆吳秋得的太太吳林罔腰壽命已盡，便讓朱秀華借她的肉身還陽。

曾已死亡的吳林罔腰醒來後，不僅講話口音改變，從不識字變識字，原本吃葷改成吃素，舉止判若兩人，甚至還能清楚描述金門街景。

朱秀華借吳林罔腰還魂的故事傳出，震驚全台，當年政府還派醫師去探訪是否有精神疾病，醫生認為她的神情舉止不像有精神疾病，使神奇的借屍還魂故事不逕而走，甚至還被拍成電影。

吳林罔腰「復活」後，平常在住家鄰近的鎮東宮當志工，人稱她「菜姑」，直到上月23日辭世，恰巧離當年借屍還魂剛好滿一甲子，這起借屍還魂故事60年後將在明天隨著吳林女士安葬而告落幕。

儘管吳林女士已過世，但這段治喪期間，再傳出神奇之事，家屬在家設靈堂治喪，預定明早家奠、公祭後，將吳林罔腰遺體，安葬麥寮鄉示範公墓。

由於亡者雖是吳林女士肉身，但魂魄卻是朱秀華，子孫在喪禮上以吳林罔腰身分祭拜時，以擲筊方式請示吳林女士卻得不到允筊，再請示是否要用兩個身分同時祭拜，才獲允杯。所以依她要求，家屬將告別式會場牌坊併列吳林罔腰、朱秀華兩個人的名字。

由於吳林女士生前修佛，吳家今天請法師進行功德法會，法師吳先生說，法會在超拔亡靈時，一併將吳林罔腰及朱秀華請到佛壇前，引魂也呼喊兩人名字，讓兩亡靈到佛前進行功德法會。