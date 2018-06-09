鳳梨台南尾聲 價格回升 外銷至5月近3萬噸

2018-06-09 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



台南市政府農業局發布新聞稿指，台南優質鳳梨目前已採收9成，今年鳳梨因氣侯因素，產期較正常年延後，預計於6月中旬結束。

農業局調查金鑽鳳梨台北一市6月1日至6月9日批發價格平均價為每公斤17.4元，較上週平均16.5元回升。

農業局表示，今年氣侯因素，俗稱「肉聲果」較多，對於外銷選果稍有影響，但根據統計目前鳳梨外銷仍持續出貨截至本年5月30日已外銷2萬9703公噸，較去年同期2萬7077公噸，增加9%，已成為外銷最大宗的水果。藉由外銷帶動下，目前產地價格每公斤已回升到15元，高於生產成本7.4元。

台南市為全台鳳梨主要產地之一，近幾年來，國內外享有高知名度，也吸引農民種植，農業局於鳳梨產期規劃辦理「鳳梨好筍季」產業文化活動，結合觀光農產美食，活絡地方消費！並規劃臺南及台北消費地辦理展售行銷活動。

農業局說，近年鳳梨價格高，產地屏東、高雄、臺南等地種植面積增加，產量也相對提高，今年因為天氣炎熱，雨水少，鳳梨集中在5月中下旬收成，並產期延後至6月中下旬，在面積及產量增加之下，批發市場到貨量增加，市場價格相對較去年低。