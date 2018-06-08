北興國中稱霸嘉義市 兩學生滿冠王

2018-06-08 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



107年國中會考成績今天放榜，北興國中今年整體成績進步，其中陳羿妘、黃筠媗考5A++、作文6級分，稱霸嘉義市，她們分享自己作文訣竅就是大量閱讀，勤做考古題。

北興國中校長張金龍指出，106年1A以上206位，107年比106年進步25位，進步一成。

黃筠媗在校成績優異，平時愛閱讀，考前平常心應試；陳羿妘的姊姊2年前也是滿冠王，陳羿妘自訂考取嘉義女中數理班，此次作文她以議論文寫出科技帶來的便利，人與人之間卻淡漠。