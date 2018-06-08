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北興國中稱霸嘉義市 兩學生滿冠王

2018-06-08 23:05聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

107年國中會考成績今天放榜，北興國中今年整體成績進步，其中陳羿妘、黃筠媗考5A++、作文6級分，稱霸嘉義市，她們分享自己作文訣竅就是大量閱讀，勤做考古題。

北興國中校長張金龍指出，106年1A以上206位，107年比106年進步25位，進步一成。

黃筠媗在校成績優異，平時愛閱讀，考前平常心應試；陳羿妘的姊姊2年前也是滿冠王，陳羿妘自訂考取嘉義女中數理班，此次作文她以議論文寫出科技帶來的便利，人與人之間卻淡漠。

王宜蓁、林羿睿2人5A++、作文5級分。北興國中今年1A以上同學231位，佔畢業生比例達42%。創北興國中有史以來會考最佳成績。

嘉義市北興國中此次會考稱霸，學生黃筠媗（右）和陳羿妘（左）滿冠王。圖/北興國中提...
嘉義市北興國中此次會考稱霸，學生黃筠媗（右）和陳羿妘（左）滿冠王。圖/北興國中提供
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嘉市北興國中為國三會考生在中廊設的祈福卡。記者姜宜菁/攝影
嘉市北興國中為國三會考生在中廊設的祈福卡。記者姜宜菁/攝影
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會考考古放榜

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