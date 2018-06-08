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吃過「艱苦人ㄟ午餐」？雲林口湖推吃玩套裝旅遊

2018-06-08 08:15聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

「每道菜背後都有一段感人的奮鬥故事，吃起來特別有味！」雲嘉南濱海國家風景區管理處為強化雲林沿海觀光，與口湖遊客中心推出吃玩包套專案，並以在地農漁創業的食材胭脂鰻、馬蹄蛤等特產推出「艱苦人ㄟ午餐」，本周日將以「仲夏湖畔音樂饗宴」打響第一炮，歡迎大家踴躍參加。

口湖遊客中心經理蔡云珊說，這些創意料理食材全是在地農漁民與烈日風浪「作戰」收成的，所以命名「艱苦人ㄟ午餐」，每道精心設計的菜，不僅風味絕佳，背後都有農人創業的汗水故事，保證吃起來特別有味。

蔡云珊說，炒米粉是口湖30年老店生產的米粉，加上在地用天然日曬而成的蝦干、龍鬚菜；三鮮湯裡的虱目魚、文蛤和肉絲，鮮甜味美；簡單卻新鮮，保證吃原味，除了好料理，遊客中心也規劃口湖深度旅遊，從499到699元吃玩導覽包套行程，保證物超所值。

雲嘉南濱海國家風景區管理處今天在遊客中心召開記者會，強力推銷雲林海口好所在，處長徐振能說，口湖農人多年努力，已打出食材品牌，例如好蝦冏男、胭脂鰻、水哥番茄及「烏魚伯」等，都是網紅農產，這次特地結合地方食材，並邀請稻江管理科技學院餐飲管理學系主任吳文智指導，做出創意料理，本月10日下午5點半在口湖遊客中心以「仲夏湖畔音樂饗宴」方式發表，由食材達人分享生產食材的故事。

徐振能說，遊客可向口湖遊客中心預約，除品嘗「艱苦人ㄟ午餐」，還可參加創意小旅行，參觀海角祕境「小日月潭」椬梧滯洪池、成龍濕地賞夕陽等多處私房景點，或是到好蝦冏男社、鰻魚養殖場、馬蹄蛤等生產場域，實際體驗食材的生產或養殖，保證好吃又好玩，機會難得，請踴躍報名。可電洽遊客中心蔡云姍0920-084675。

好蝦冏男開創的蝦捲風味絕佳。記者蔡維斌／攝影
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也有精緻可口好吃健康的風味餐。記者蔡維斌／攝影
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口湖深度旅遊輕妙浪漫，已成為許多內行遊客最愛。圖／蔡云珊提供
口湖深度旅遊輕妙浪漫，已成為許多內行遊客最愛。圖／蔡云珊提供
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雲嘉南濱海國家風景區管理處與口湖遊客中心合作以在地農漁創業的食材胭脂鰻、馬蹄蛤等...
雲嘉南濱海國家風景區管理處與口湖遊客中心合作以在地農漁創業的食材胭脂鰻、馬蹄蛤等特產推出「艱苦人ㄟ午餐」，本周日將以「仲夏湖畔音樂饗宴」打響第一炮。記者蔡維斌／攝影
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胭脂鰻製成的鰻油飯香噴噴。記者蔡維斌／攝影
胭脂鰻製成的鰻油飯香噴噴。記者蔡維斌／攝影
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天然曝曬的蝦干搭配老店生產的炒米粉，保證一碗接一碗。記者蔡維斌／攝影
天然曝曬的蝦干搭配老店生產的炒米粉，保證一碗接一碗。記者蔡維斌／攝影
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雲嘉南濱海國家風景區管理處與口湖遊客中心合作以在地農漁創業的食材胭脂鰻、馬蹄蛤等...
雲嘉南濱海國家風景區管理處與口湖遊客中心合作以在地農漁創業的食材胭脂鰻、馬蹄蛤等特產推出「艱苦人ㄟ午餐」，每道菜都有精彩故事。記者蔡維斌／攝影
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小日月潭的宜梧滯洪池龍舟賽將登場，來一趟口湖深度之旅，保證不虛一行。記者蔡維斌／...
小日月潭的宜梧滯洪池龍舟賽將登場，來一趟口湖深度之旅，保證不虛一行。記者蔡維斌／攝影
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好蝦冏男李富正分享創業甘苦和樂趣。記者蔡維斌／攝影
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創意料理國家風景區

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