吃過「艱苦人ㄟ午餐」？雲林口湖推吃玩套裝旅遊

2018-06-08 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



「每道菜背後都有一段感人的奮鬥故事，吃起來特別有味！」雲嘉南濱海國家風景區管理處為強化雲林沿海觀光，與口湖遊客中心推出吃玩包套專案，並以在地農漁創業的食材胭脂鰻、馬蹄蛤等特產推出「艱苦人ㄟ午餐」，本周日將以「仲夏湖畔音樂饗宴」打響第一炮，歡迎大家踴躍參加。

口湖遊客中心經理蔡云珊說，這些創意料理食材全是在地農漁民與烈日風浪「作戰」收成的，所以命名「艱苦人ㄟ午餐」，每道精心設計的菜，不僅風味絕佳，背後都有農人創業的汗水故事，保證吃起來特別有味。

蔡云珊說，炒米粉是口湖30年老店生產的米粉，加上在地用天然日曬而成的蝦干、龍鬚菜；三鮮湯裡的虱目魚、文蛤和肉絲，鮮甜味美；簡單卻新鮮，保證吃原味，除了好料理，遊客中心也規劃口湖深度旅遊，從499到699元吃玩導覽包套行程，保證物超所值。

雲嘉南濱海國家風景區管理處今天在遊客中心召開記者會，強力推銷雲林海口好所在，處長徐振能說，口湖農人多年努力，已打出食材品牌，例如好蝦冏男、胭脂鰻、水哥番茄及「烏魚伯」等，都是網紅農產，這次特地結合地方食材，並邀請稻江管理科技學院餐飲管理學系主任吳文智指導，做出創意料理，本月10日下午5點半在口湖遊客中心以「仲夏湖畔音樂饗宴」方式發表，由食材達人分享生產食材的故事。