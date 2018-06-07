安平區公所屋頂裝太陽能光電 朝低碳家園邁進

2018-06-07 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



安平區公所配合台南市太陽光電2年期計畫，去年8月開始在公所屋頂上安裝太陽能板，目前已全數完工，總設置容量合計90KWp，預計每年發電量約11萬5千KW，相當於供應102萬支T5型節能燈具使用，大幅減少排碳量，減每天至少少7.3萬公斤碳排放量，未來也希望能擴散到轄內里、社區活動中心，一同響應環保。

安平區長賴青足表示，安平區公所大樓東側，因太陽直接日照，夏天室內溫度常飆至30度以上，為改善此問題，區公所於東側牆面種植金露花、鵝掌藤、蚌類、錫蘭葉下珠等植栽，並於大樓樓頂進行綠化為綠屋頂，平均約可降溫2至3度又能美化景觀。兩年多來也配合光電計畫，提供轄內里、社區活動中心與圖書館設置太陽光電發電系統，期間共完成10處案場、238 KWp設置容量。

賴青足表示，安平區公所去年8月開始設置太陽能光電系統，一方面可降低日照，節省電費支出，另一方面又可以依照合約，由廠商按比例回饋市庫，今年5月所有太陽光電設置已完工，之後盼能陸續擴展到各個活動中心，發揮節約能源的最大效益，未來將採躉售電能方式，售電收入規畫用於節能減碳改善工程、教育宣導等。