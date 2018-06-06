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白米天使守護牽手戶 5年送愛心米70公噸

2018-06-06 23:35聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

只要開口、我們就伸援手！嘉義市警友會理事長黃朝雲領軍的「及時雨行善團」，送愛心白米給弱勢的「牽手家庭」，期許與受助者手牽手，當他有能力時，也能牽起別人的手。義行持續5年，送出的白米超過70公噸，本周五是第60次送米。

「這位牧師是我們的天使，給我愛的靈感！」黃朝雲說，5年前一名美國牧師想以食物銀行概念，募多少食物就送多少食物給弱勢者，這名牧師經友人牽線找上他，他認為善心很棒，但這做法讓受助者有不安定安感，應以受助者為導向，先確認需要幫助的對象，每月固定送白米，至少三餐溫飽不成問題。

美籍牧師的啟發，黃朝雲決定自掏腰包扛下愛的任務。黃喜愛路跑，號召一群同好加入「及時雨行善團」，出錢出力，以運動、行善、送白米為共同願景。

「及時雨行善團」透過市議員、里長、協會幹部協助轉介，許多受助者是短期困難，或無法取得低收入戶資格的邊緣戶，志工實地訪視，但條件不嚴，相信人性本善，黃朝雲說「會開口者一定是急需的，沒有人會騙白米、佔便宜」。

每個月第二個星期五，各中繼站負責人向黃朝雲領當月所需白米，再一一發送。目前服務236個「牽手家庭」，會依據受助者人口數，斟酌白米數量。

不只送白米，也針對受助者需要，送上實用的家用品。黃朝雲說，一名年近九旬榮民伯伯和妻子相依為命生活，生活清貧，電器老舊，擔心電線走火，「及時雨行善團」為這家庭添購新電鍋、電扇，成為貧弱家庭的及時雨。

黃朝雲表示，歡迎有需要協助者與他連繫，會持續結合更多善的力量，讓社會更好。

嘉義市警友會理事長黃朝雲領軍的「及時雨行善團」，送愛心白米給家境弱勢的「牽手家庭...
嘉義市警友會理事長黃朝雲領軍的「及時雨行善團」，送愛心白米給家境弱勢的「牽手家庭」，每個月第二個星期五，由中繼站負責人來領米再發送。圖／黃朝雲提供
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嘉義市警友會理事長黃朝雲領軍的「及時雨行善團」，以運動、行善、送白米為核心價值。...
嘉義市警友會理事長黃朝雲領軍的「及時雨行善團」，以運動、行善、送白米為核心價值。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市警友會理事長黃朝雲領軍的「及時雨行善團」，送愛心白米給家境弱勢的「牽手家庭...
嘉義市警友會理事長黃朝雲領軍的「及時雨行善團」，送愛心白米給家境弱勢的「牽手家庭」，每個月第二個星期五，由中繼站負責人來領米再發送。圖／黃朝雲提供
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嘉義市警友會理事長黃朝雲領軍的「及時雨行善團」，以運動、行善、送白米為核心價值。...
嘉義市警友會理事長黃朝雲領軍的「及時雨行善團」，以運動、行善、送白米為核心價值。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市警友會理事長黃朝雲領軍的「及時雨行善團」，送愛心白米給家境弱勢的「牽手家庭...
嘉義市警友會理事長黃朝雲領軍的「及時雨行善團」，送愛心白米給家境弱勢的「牽手家庭」，每個月第二個星期五，由中繼站負責人來領米再發送。圖／黃朝雲提供
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榮民食物銀行

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