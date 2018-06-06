雲縣府推各鄉鎮建設成果摺頁 將發送全縣

2018-06-06 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣長李進勇在日前獲遠見雜誌「縣市長施政滿意度大調查」公布今年施政滿意度為55%，李進勇坦言分數不夠滿意，主要原因為縣府推動許多政策，民眾卻不了解，無法善用，今天縣府推出20鄉鎮市建設成果摺頁，希望讓民眾更清楚政策與各鄉鎮建設。

縣長李進勇表示，各鄉鎮市摺頁出版後將逐一發送給民眾，藉以獲取鄉親的回應與建言，作為未來施政參考。