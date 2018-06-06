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雲縣府推各鄉鎮建設成果摺頁 將發送全縣

2018-06-06 22:08聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣長李進勇在日前獲遠見雜誌「縣市長施政滿意度大調查」公布今年施政滿意度為55%，李進勇坦言分數不夠滿意，主要原因為縣府推動許多政策，民眾卻不了解，無法善用，今天縣府推出20鄉鎮市建設成果摺頁，希望讓民眾更清楚政策與各鄉鎮建設。

縣長李進勇表示，各鄉鎮市摺頁出版後將逐一發送給民眾，藉以獲取鄉親的回應與建言，作為未來施政參考。

雲林縣政府新聞處長張凱傑表示，去年底開始縣府於20鄉鎮市舉辦「向鄉親報告 雲林好政縣政座談會」，發現許多民眾對於切身相關的政策並不清楚，因此將資料集結編輯付梓，讓民眾藉由書面獲取更多相關資訊。

雲林縣府推出20鄉鎮市建設成果摺頁，希望讓民眾更清楚政策與各鄉鎮建設。圖／雲林縣...
雲林縣府推出20鄉鎮市建設成果摺頁，希望讓民眾更清楚政策與各鄉鎮建設。圖／雲林縣政府提供
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