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農民憂心雙颱搶收稻作 農糧署：勿聽不實傳言

2018-06-06 20:28聯合報 記者江良誠╱即時報導

彰、雲、嘉、南地區陸續進入稻作收割期，但近日雙颱形成消息頻傳，農民擔心稻米倒伏想搶收，農糧署今天表示，氣象預報應以中央氣象局發布消息為準，勿聽信不實消息，目前稻穀未成熟就收穫（俗稱青割），不僅每百公斤濕穀損失123至141元，如果品質不符可能無法繳交公糧，損失更嚴重。

農糧署表示，二期稻作六月進入收割期，但彰化、雲林、嘉義、台南地區稻穀仍未完全成熟，地方卻傳出最近雙颱形成，可能夾攻台灣，不少農民想起過去大雨、颱風造成稻米倒伏發芽，擔心幾個月心血泡湯，因此，有農民急著找收割機業者希望趕在颱風來臨前搶收，希望減少損失。

農糧署說，水稻未熟就收穫（青割），稻穀含水率高，折算乾穀比率低，並增加烘乾費用，以嘉義地區為例，水份含量32%的稻穀交公糧，較水份含量28%，每百台斤濕穀收益少123元至141元，且未熟粒如果超過17%，會因品質不符合公糧稻穀驗收，而無法繳交公糧，影響農民收益甚多。

農糧署呼籲農友，應以中央氣象局發布消息氣象為準，勿聽信不實消息，務必等稻榖成熟時再收割。農糧署已經掌握各地收穫機業者名單，且建立公糧業者間之濕穀調運協力烘乾機制，可滿足農友收割及後續稻穀之烘乾需求。

中部地區一期稻作仍未完全成熟，但地方傳出雙颱消息，有農民擔心心血泡湯，趕著找收割...
中部地區一期稻作仍未完全成熟，但地方傳出雙颱消息，有農民擔心心血泡湯，趕著找收割機業者搶收。記者江良誠／攝影
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中部地區一期稻作仍未完全成熟，但地方傳出雙颱消息，有農民擔心心血泡湯，趕著找收割...
中部地區一期稻作仍未完全成熟，但地方傳出雙颱消息，有農民擔心心血泡湯，趕著找收割機業者搶收。記者江良誠／攝影
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中部地區一期稻作仍未完全成熟，但地方傳出雙颱消息，有農民擔心心血泡湯，趕著找收割機業者搶收。記者江良誠／攝影
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農民氣象局颱風

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