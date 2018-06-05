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國中贏大學 官田國中摘國家環境教育獎特優

2018-06-05 23:21聯合報 記者謝進盛╱即時報導

打敗多所知名大學，台南市官田國中推動食農教育，利用廢棄菱角殼打造成「烏金」，經台南市環保局推薦參加第6屆國家環境教育獎選拔，獲選學校組國家環境教育獎特優殊榮。

「這是官中歷史一刻，我們竟然辦到了！」官田國中校長陳文財今出席環保署舉辦的頒獎典禮，接受環保署長李應元頒獎表揚，盛讚學校團隊及背後各大學協助支持，環保局、官田公所幫忙更功不可沒。

環保局說，官田國中開設特色社團，透過系統性課程推廣可食地景，打造官田窯，將廢菱角殼變成「官田烏金」，成為處理農業廢棄物及熱循環固碳示範場域，推展循環經濟。

同時並與官田區公所研究建置能將菱角殼、稻殼、樹枝碳化，並蒐集木醋液的生物碳化系統及附屬設施，混合菱殼碳、堆肥、有機肥及菱醋液，在田間試驗找出淨化水質、改良土壤及提高蔬果產生的最佳模式。

官田國中將校內約3分地的閒置空地闢為田野實作場域，分為可食地景區、水稻區及生態滯洪池三部份，成為師生與社區志工推動食農教育的實作場域。

另與官田區5所國中小學組成「水圳教育聯盟」，與台南市文化資產管理處合作，爭取烏山頭水庫及嘉南大圳成為世界遺產計畫，從教育的角度保存特有文化，並與水雉教育園區合作培訓師生志工，維護官田特有的水雉棲息濕地，透過紮實訓練，完成不可能的任務，這次獲獎，實至名歸。

官田國中校長陳文財出席頒獎典禮，接受環保署長李應元頒獎。圖/取自陳文財臉書
官田國中校長陳文財出席頒獎典禮，接受環保署長李應元頒獎。圖/取自陳文財臉書
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擊敗多所知名大學， 官田國中拿下國家環境教育獎特優殊榮，圖為平日學校推動食農教育...
擊敗多所知名大學， 官田國中拿下國家環境教育獎特優殊榮，圖為平日學校推動食農教育情形。記者謝進盛/攝影
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食農教育濕地李應元

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