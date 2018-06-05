國中贏大學 官田國中摘國家環境教育獎特優

2018-06-05 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



打敗多所知名大學，台南市官田國中推動食農教育，利用廢棄菱角殼打造成「烏金」，經台南市環保局推薦參加第6屆國家環境教育獎選拔，獲選學校組國家環境教育獎特優殊榮。

「這是官中歷史一刻，我們竟然辦到了！」官田國中校長陳文財今出席環保署舉辦的頒獎典禮，接受環保署長李應元頒獎表揚，盛讚學校團隊及背後各大學協助支持，環保局、官田公所幫忙更功不可沒。

環保局說，官田國中開設特色社團，透過系統性課程推廣可食地景，打造官田窯，將廢菱角殼變成「官田烏金」，成為處理農業廢棄物及熱循環固碳示範場域，推展循環經濟。

同時並與官田區公所研究建置能將菱角殼、稻殼、樹枝碳化，並蒐集木醋液的生物碳化系統及附屬設施，混合菱殼碳、堆肥、有機肥及菱醋液，在田間試驗找出淨化水質、改良土壤及提高蔬果產生的最佳模式。

官田國中將校內約3分地的閒置空地闢為田野實作場域，分為可食地景區、水稻區及生態滯洪池三部份，成為師生與社區志工推動食農教育的實作場域。