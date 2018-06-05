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8年11億整治新化虎頭溪 今年汛期驗收成果

2018-06-05 20:24聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市政府為改善新化虎頭溪排水兩岸溢淹問題，辦理「虎頭溪帝溪橋上游護岸新建工程」，拓寬帝溪橋上游河道及提升護岸高度，並新闢防汛道路供防汛搶修使用，預計6月底前完成；台南市長李孟諺今天偕同水利局前往視察工程進度時表示，過去8年來共投入11億逐步整治虎頭溪，此次乃是針對河道瓶頸段進行拓寬，藉由增加通洪斷面來降低上游水位，讓居民跳脫以往淹水夢魘，今年汛期即可驗收成果。

新化區虎頭溪排水帝溪橋上游段之左右兩岸原為土堤，且堤岸高度及河道寬度不足，一遇颱風豪雨，洪水即往帝溪橋上游兩岸漫淹，水利局長彭紹博簡報時說明，為改善當地淹水情況，「虎頭溪帝溪橋上游護岸新建工程」將帝溪橋上游段約331公尺長的河道由原本的11公尺拓寬至28公尺，堤岸高度則是加高至14公尺，也新設水閘門，確保外水不溢淹之外，內水也可排出。

至於虎頭溪排水後續的整治，彭紹博說，虎頭溪長10.6公里，前後已陸續完成4公里的整治，市府於前曕計劃第一期爭取到約4億經費，將繼續拓寬、治理更上游的河道，而下游部份，市府已再向中央爭取前曕計劃第二期經費，期完成全線虎頭溪排水的治理。

市府指出，「虎頭溪帝溪橋上游護岸新建工程」經費4千141萬元，以「10年防洪頻率，25年不溢堤」為設計標準，目前進度96%，預定6月17日完工，屆時新化地區的防洪能力將大為提升，減輕淹水狀況，提高居民生活品質。

虎頭溪排水帝溪橋上游護岸新建工程預計6月完工。圖／台南市政府提供
虎頭溪排水帝溪橋上游護岸新建工程預計6月完工。圖／台南市政府提供
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淹水豪雨

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