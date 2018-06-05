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台南市議員選舉暫緩提名 原因竟是唐儀靜撞死人

2018-06-05 15:28聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市年底市議員選舉，民進黨4月間已公布通過初選的提名名單，但今天網路上爆掛，指第6選區安南區通過初選的唐儀靜，初選後卻被「暫緩提名」，原因是因為開車撞死人後被判緩刑4年，因唐始終認為自己沒有錯，法官並判在緩刑期間保護管束，目前仍在管束中，因此無法提名。

民進黨台南市黨部主委顏純左下午證實此事，並表示「唐沒有早說，否則當初就不會讓她參加初選」，自己事前並不知情，是後來中央黨部公布提名名單中沒有唐儀靜，唐隔天才打電話給他告知在保護管束中一事；顏並轉述唐的說法，唐認為可以解除保護管束，希望黨部給她時間，不要取消提名。

而下午則無法聯絡上唐儀靜本人。

顏純左表示，由於未提名她，該選區少了一位民進黨的參選人，但到9月參選登記之前，到底要如何處理，要看黨中央，是暫緩提名、或提名他人，或最後徵召唐，都要看中央決定，也是下任市黨部主委的工作。

他強調初選前並不知此事，可能是黨中央後來有接到消息，才取消唐的提名。

網路爆掛指稱唐未獲提名主要是因為車禍撞死人，事故是發生在100年4月，唐儀靜開車在長榮路5段附近，與機車擦撞，造成騎士石姓女子傷重不治，法院調查因為唐不當超車才造成事故，依過失致死判處4年緩刑，判決書當中並指出，「爰併予宣告緩刑4 年，以啟自新。復考量被告自始至終否認犯行，欠缺道路交通安全之知識及輕忽對他人所負之責任，為導正其正確法律觀念，並期被告能確實反省過失，不致因輕忽而再犯，併宣告緩刑期間付保護管束，以資警惕」。

爆掛中並指出保護管束期是從2015年到2019年，所以在年底選舉前因保護管束不可能被提名，而唐雖然說會處理此事，希望能順利提名，但除非民進黨亂搞，否則是不可能的。

民進黨顏純左九合一選舉2018台南市選舉

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