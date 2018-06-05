嘉縣鄉村永續發展協會 勇奪國家環境教育獎特優獎

2018-06-05 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



環保署舉辦第6屆國家環境教育獎評選，參賽團隊競爭激烈，嘉義縣鄉村永續發展協會脫穎而出，勇奪團體組第一，獲得全國唯一特優獎及百萬元獎金；「鰻鄉企業社」獲得民營事業優等獎，成績亮眼，環保署長李應元昨天頒獎，得獎團體代表今天載譽返鄉，縣府慶賀表揚。

團體組競爭激烈，鄉村永續發展協會以黑馬之姿竄出，勇奪特優獎項，實屬不易，理事長吳淑芳長期在東石鄉沿海推動社區產業及環境教育，深入民間，將「環境教育是生活的態度，不是工作」為中心思想，善用公部門、學術機構與網路資源，建構完整夥伴關係。

認養廢棄學校洲子分校及魚塭，改造成環境教育推廣基地，營造成最自然也最友善環境樣貌的場域，是閒置空間再利用成功的典範，他帶會員扶助新住民融入社區，成立聯合國姐妹花工作坊，教導新住民將環境教育結合社區資源，融入在地漁村產業文化，提升經濟來源，讓新住民找到自信，改善家庭結構，增加凝聚力，成為協會生力軍。