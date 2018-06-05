嘉縣鄉村永續發展協會 勇奪國家環境教育獎特優獎
環保署舉辦第6屆國家環境教育獎評選，參賽團隊競爭激烈，嘉義縣鄉村永續發展協會脫穎而出，勇奪團體組第一，獲得全國唯一特優獎及百萬元獎金；「鰻鄉企業社」獲得民營事業優等獎，成績亮眼，環保署長李應元昨天頒獎，得獎團體代表今天載譽返鄉，縣府慶賀表揚。
團體組競爭激烈，鄉村永續發展協會以黑馬之姿竄出，勇奪特優獎項，實屬不易，理事長吳淑芳長期在東石鄉沿海推動社區產業及環境教育，深入民間，將「環境教育是生活的態度，不是工作」為中心思想，善用公部門、學術機構與網路資源，建構完整夥伴關係。
認養廢棄學校洲子分校及魚塭，改造成環境教育推廣基地，營造成最自然也最友善環境樣貌的場域，是閒置空間再利用成功的典範，他帶會員扶助新住民融入社區，成立聯合國姐妹花工作坊，教導新住民將環境教育結合社區資源，融入在地漁村產業文化，提升經濟來源，讓新住民找到自信，改善家庭結構，增加凝聚力，成為協會生力軍。
鰻鄉企業社以「養魚要先養水，養水要先養土」深耕養殖環境永續經營理念，落實生態級養殖、不用藥、使用循環水、中低密度養殖、農漁牧綜合經濟開發經營的安全健康，自產自銷品牌，社長邱經堯希望讓大家了解生態養殖意義，三生一體（生產、生態、生活）及農漁牧人四位鏈結生態環境，由六級養殖創新養殖觀念，建立產品責任感，從自養至助養而達共養之技術，推動環境保護理念。
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