翁章梁赴日考察最大美食網站 尋找觀光契機

2018-06-05 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



民進黨嘉義縣長提名參選人翁章梁今天訪日最後一站，拜會東京西武鐵道及交通廣告NKB旗下的Gurunavi美食網站公司，訪問團製作宣傳嘉縣景點空拍影片，以及與日本成功企業首次會面，讓NKB社長外谷敬之留下深刻印象，表達有興趣共同合作意願，近期將到嘉縣考察。

翁章梁說，嘉縣含蓋山海平原，海拔從零到2200公尺，各種不同氣候造就物產豐富，有阿里山森林鐵路及便捷高鐵，赴日考察和日方建立良好關係，包括在靜岡沖泡阿里山高山茶給日本民眾品茗，大受好評，他他強調，未來若當選縣長，希望借助日方整合行銷觀光經驗，吸引國際遊客到嘉縣旅遊，相信雙方會有實質合作。

Gurunavi是間有千人銷售團隊上市上櫃公司，以美食行銷為主要業務，是日本民眾最常使用的美食網站，致勝關鍵來自提供民眾詳盡快速多國語言餐廳預約資訊、2800種料理資訊專利，內部還設米其林三星級授權評鑑部門，設大學分享指導服務、菜單設計、衛生及藝術經驗，網上使用者約有6500百萬人，相當台灣總人口數的3倍，成功將日本外食文化推廣全世界，他們拓展海外市場，尋求台灣各縣市合作機會。