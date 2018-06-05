農民職災保險將上路 張麗善主張全額補助

2018-06-05 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



農民職業傷害保險將於11月試辦，農民每月須負擔14.4元的保費，雲林縣政府將補助一半，國民黨提名雲林縣長參選人張麗善今召開記者會，主張「農民權益不打折，職災保費應全免」，希望率先由雲林做起，職災保費應全額補助，不能只做一半，以確實保障農民的健康與安全。

張麗善與斗六市農會總幹事張喬復、斗南鎮農會總幹事張有擇、土庫鎮農會總幹事黃萬聰、古坑鄉農會總幹事袁誌謙、二崙鄉農會農會總幹事李達彥、東勢鄉農會總幹事陳倉富、虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠、台西鄉鎮農會總幹事林添祥雲林縣農會總幹事簡明欽、百大青農南向大使林義豐等人，一同召開記者會。

張麗善表示，原農保對於職災未納入，農民不能淪為次等公民，她去年10月在立法院召開記者會，提出農民健康保險條例部分條文修正草案，增訂農保納入農民職業災害保險，當初修法方向是不需要增加任何保費，以落實完善農民健康保險法。

張麗善說，今年5月三讀通過版本卻是農民要額外負擔保費，得自願納保才有，與她提出的修法原意有所違背，她主張農民職災保險費用應由政府全額負擔，她認為不是負擔錢多少的問題，而是保障農民應全額補助，而且全國農民應受同樣保障，不能有差別待遇。

張麗善認為，政府照顧農民不能永遠都是慢半拍、做一半，今天除號召農業團體全面支持雲林縣農民職災保費應由政府全部負擔外，也呼籲全國各縣市都能起而效尤，保障農民健康無負擔，以落實政府照顧農民良善立意。