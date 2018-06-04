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烏山頭水庫剩「庫底水」 濁度近千、水質變差

2018-06-04 21:32聯合報 記者謝進盛╱即時報導

水情嚴峻，僅剩「庫底水」的烏山頭水庫水質轉趨惡化，近日濁度逼近1千度，比正常飆升逾20倍，引起外界震驚。自來水公司說明，主要是農業用水為主，「民生用水沒問題」。

大台南水情進入一階限水，烏山頭水庫昨僅剩約520萬公噸，蓄水率僅剩6.6% ，走在水庫大壩，清楚可見大片黃土，乾涸底土，旱象相當嚴重，原乾淨清澈的水質也因長期淤積變差。

自來水公司第六區管理處人員私下透露，烏山頭水庫原水水質近來欠佳，與豐水期約50度以下相較，近來濁度動輒逼近1千度，增加達20倍以上。若水質再繼續惡化下去，水庫下游的烏山頭給水廠、曾文淨水廠處理將更棘手。

「自來水公司一定為用戶把關。」自來水公司第六區管理處副處長黃義誠說明，水庫1千度原水，主要是水利會的農業用水，自來水公司取水口較高，原水濁度僅約300度，日前曾文淨水廠因取嘉南大圳南幹線水源，濁度達1千度，僅是「補充」水源，經增加氯化鐵、次氯酸納等消毒後都符合標準。

黃義誠不諱言，當前原水水質變差，對於水公司後續消毒、淨化都比平常棘手，目前的確會增加作業時間，水公司也緊急調度增加南化水庫民生用水量，目前每天供應約53萬噸；烏山頭水庫民生用水由原來每天約24萬噸，減少約16.5萬噸，當務之急，還是籲請大眾節約用水，度過當前缺水難關。

烏山頭水庫僅剩「庫底水」，水質變差，外界關切。記者謝進盛╱攝影
烏山頭水庫僅剩「庫底水」，水質變差，外界關切。記者謝進盛╱攝影
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烏山頭水庫水質差，嘉南大圳南幹線水域顏色明顯趨黃。記者謝進盛╱攝影
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水公司強調，民生用水完成相關消毒作業符合標準，沒有問題。記者謝進盛╱攝影
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水公司強調，民生用水完成相關消毒作業符合標準，沒有問題。記者謝進盛╱攝影
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南化水庫520限水

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