翁章梁訪日本靜岡 取經交流茶文化

2018-06-04 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



民進黨嘉義縣長候選人翁章梁，近日前往日本靜岡縣藤枝市的玉露之里，取經茶文化體驗，昨晚並接受「我愛靜岡協議會」宴請、交流，翁章梁此行也不忘行銷嘉義縣，特別製作一支日文嘉義宣傳影片，並贈送阿里山高山茶給日方，希望雙邊交流穩固，未來觀光、茶道有更深層合作。

日本靜岡玉露之里有完整的「體驗茶文化之旅」行程，日人除自行研發綠茶定食、綠茶燒酒和綠茶冰淇淋，還打造日式風格的品茶園區，一旁就是種植玉露的茶園，日本茶藝師以傳統茶席講解日本茶道的流程，歡迎來訪貴賓，茶室內處處看的到以葫蘆、月亮標誌設計的門窗，很有地方特色。

翁章梁說，靜岡是日本第一茶鄉，其中以玉露的茶葉等級最高，佔了全日本茶40%的產量，內外極具巧思的設計，值得嘉義借鏡學習。未來嘉義縣茶區勢必要朝向品茶空間設置，將茶文化與茶葉做結合，讓更多人對阿里山高山茶有更深的認識，進而提升茶區體驗經濟和茶農收入。