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蕭登獅慶生餐會 「集氣」拚選戰

2018-06-03 22:30聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

嘉義政壇蕭家班掌門人、前嘉義市農會理事長蕭登獅前晚席開20桌辦生日宴會，嘉義政界、商界友人出席踴躍，除無黨籍議員多人與會外，也有國民黨議員露臉致意。將以無黨籍身分參選嘉義市長的蕭淑麗也在場，蕭登獅許下生日願望，希望在場好友支持優秀人才，讓蕭淑麗能成為嘉義的新市長。

友人表示，每年6月初，一群死忠好友為蕭登獅過生日，今年也不例外，今年是「獅兄」65歲生日，蕭登獅原本想推辭，但盛情難卻，好友堅持要幫他辦生日餐會，最後仍有辦成，且規模比往年大一些。

餐會地點辦在蕭的嘉義市「竹仔腳」老家庭院，現場氣氛熱絡，除蕭家班議員幾乎全員到齊外，建築業界、工商團體等地方聞人紛紛受邀，部分國民黨議員也獲邀出席，有人以為餐會是要聊選舉，到場後才知道是為蕭登獅慶生。

與會者表示，蕭登獅慶生餐會不是選舉年才辦，已延續多年，屬於私人聚會，因為今年是選舉年，餐會規模比往年大，地方政治人物出席踴躍，難免多一點選舉味，這場餐會也被認為是地方政情的溫度計，對蕭家班來說，頗有「集氣」的意味。

在台上切蛋糕時，蕭登獅身旁分別站著現任議長蕭淑麗、蕭登獅妻子蔡貴絲，蕭登獅、蔡貴絲夫婦在台上請與會親朋好友幫忙催票，讓蕭淑麗能成為嘉義市的新市長，還說「蕭淑麗絕對會用心做事，不辜負大家的支持」。

蕭登獅也有感性發言，他強調「這是一次難得的機會」，因為民進黨對手薄弱，國民黨參選人也有一些爭議聲，對蕭淑麗來說，確有一搏的機會，現場氣氛很high，「凍蒜」聲此起彼落。

嘉義政壇蕭家班掌門人蕭登獅（中）前晚在自宅辦生日餐會，站到台上切生日蛋糕時，身旁...
嘉義政壇蕭家班掌門人蕭登獅（中）前晚在自宅辦生日餐會，站到台上切生日蛋糕時，身旁分別站著現任議長蕭淑麗（左）、妻子蔡貴絲，蕭登獅、蔡貴絲夫婦在台上請與會親朋好友幫忙催票，支持蕭淑麗成為新市長。圖／讀者提供
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蕭淑麗國民黨

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