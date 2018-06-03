水情差 烏山頭水庫遊艇已提前停駛了

2018-06-03 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



水情嚴峻，烏山頭水庫太陽能遊艇原預定明天起全面停駛提前至今天實施，讓不少遊客錯愕，只能寄望汛期降雨恢復正常。

烏山頭水庫由近30幾條大小支流匯合而成，民國60年代附近居民經營遊艇業盛極一時，約30年前因遊艇瞬間浪花加速水庫淤積及油漬汙染水域問題台南縣政府取締停擺。

直到前年11月經審核通過，由嘉南水利會以BOT方式委外經營太陽能遊艇，目前共有「西拉雅1號」4艘，載客人數從42至49人不等；最高時速10節（約時速18公里），巡航遊水庫時的船速為6節（約時速10公里），經營往東南方水域「夢之湖」和往東北方水域「東膏吶坑」2條航線，來回約6.5公里。驟然停航，不少遊客直呼真掃興。

「這是不得已啊…」業者說，因水情不佳，上周就有貼出告示，同時透過網路發送，太陽能遊艇預定本月4日起暫停營運，今一早發現航道有擱淺隱憂不利行駛，為了安全起見，決定提前實施，不便之處請遊客體諒。