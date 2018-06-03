雲林新住民人氣美食「王媽媽」 傳授幸福祕訣

2018-06-03 07:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



為營造新住民友善生活環境，提升適應能力，雲林縣府在環境優雅的虎尾驛，開班授課，辦理新住民生活適應輔導班。課程內容針對新住民生活需要設計，兩天的課程豐富，昨天開課，新住民孩子也穿上「媽媽的服裝」，用國語夾著越語或印尼語言，表達對媽媽的愛，令人感動。

雲林縣副縣長丁彥哲主持開課儀式，多位在雲林創業有成的越南或印尼美食媽媽受邀擔任「指導教授」，傳授並分享如何運用個人專長，和台灣老公創業有成，每個歷程和創業故事，都十分感人。

其中來自土庫鎮順天宮廟口人氣小吃「王媽媽碗粿」王智顯、黎秋娥夫婦，以家鄉傳統碗粿、春捲融合台灣口味，再搭配王太太自調的越南醬料和辣椒，風味獨特，每天限量供應，成為廟口排隊的人氣店，他們分享美食生活與創業經驗，讓全場新住民媽媽受益良多。

丁副縣長和媽媽們邊做美食邊互動，了解她們的生活遭遇，期待透過課程安排，讓她們學習如何靠自己能力，在雲林創造美好生活。

丁彥哲說，課程含蓋家庭教育、兩性平等、地方民俗、文化風情、技藝教學、居留與定居、人身安全、基本權益、語文教學、醫療保健輔導共30小時，內容豐富且完全免費。此外，新住民可透過參加生活適應輔導班取得上課時數證明，可供作辦理歸化國籍時使用。