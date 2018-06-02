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這一場輕食體驗 讓斗六市民一飽心福和口福

2018-06-02 20:31聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

週末好天氣，300位斗六市民相偕而來，參加斗六市公所舉辦的輕食料理嘉年華，聽聽知名有機達人的精彩演講，學習食安，還學做輕食和品嚐，大人或小孩樂在其中。

斗六市長謝淑亞說，打造花園城市是她對斗六的願景，食農教育更是重要一環，期待從一個人，一戶人家，一條巷弄開始，號召越來越多市民投入種菜行列，展現城市綠美化效果，也實踐「廚餘變青菜」的理想。

她說，常言道「清淨在源頭」，廚餘不外運是最好的體現，花園可以是田園，田園也可以是花園，美好的環境，就從身邊做起。

今天特別邀請慈心有機教育農場長陳明泉擔任講師，原本身為跨國企業董事長的陳明泉，為了圓夢，義無反顧地投入有機農耕產業，他說，十多年前曾在南加州租了農場種香蕉，卻在直升機灑下農藥的當下，發現這離他所追求友善大地理念太遠，後來接觸到慈心農業，因緣際會回台務農。

現場更有輕食料理，生菜沙拉、煎蘿蔔糕、素燥飯和薑油麵線，食材全是清早田裡摘的「特新鮮！」，負責掌廚的福智中學教師張德成也大方分享食譜，讓大家大飽心福和口福。

謝淑亞說，期待透過食農教育，把美食生活推展至無火無煙的輕食料理，更把餐桌到廚餘，循環運用，營造自家的菜園，讓家住綠園與公共藝術連結，使斗六更美。

營養好吃的輕食令人垂涎。記者蔡維斌／攝影
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慈心有機教育農場長陳明泉分享有機種植與輕食，全場坐無虛席。記者蔡維斌／攝影
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許多人學做輕食。記者蔡維斌／攝影
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斗六市場謝淑亞和市民分享如何栽種菜苗，把住家菜園變綠園，美化城市又食安全。記者蔡...
斗六市場謝淑亞和市民分享如何栽種菜苗，把住家菜園變綠園，美化城市又食安全。記者蔡維斌／攝影
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斗六市推動花園城市再深化，開辦輕食料理嘉年華，教大家從餐桌到菜園的循環經濟美食。...
斗六市推動花園城市再深化，開辦輕食料理嘉年華，教大家從餐桌到菜園的循環經濟美食。記者蔡維斌／攝影
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慈心有機教育農場長陳明泉分享有機種植與輕食。記者蔡維斌／攝影
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香噴噴的香草煎粿是許多民眾最愛。記者蔡維斌／攝影
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斗六廚餘食農教育
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

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