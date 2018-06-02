這一場輕食體驗 讓斗六市民一飽心福和口福

2018-06-02 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



週末好天氣，300位斗六市民相偕而來，參加斗六市公所舉辦的輕食料理嘉年華，聽聽知名有機達人的精彩演講，學習食安，還學做輕食和品嚐，大人或小孩樂在其中。

斗六市長謝淑亞說，打造花園城市是她對斗六的願景，食農教育更是重要一環，期待從一個人，一戶人家，一條巷弄開始，號召越來越多市民投入種菜行列，展現城市綠美化效果，也實踐「廚餘變青菜」的理想。

她說，常言道「清淨在源頭」，廚餘不外運是最好的體現，花園可以是田園，田園也可以是花園，美好的環境，就從身邊做起。

今天特別邀請慈心有機教育農場長陳明泉擔任講師，原本身為跨國企業董事長的陳明泉，為了圓夢，義無反顧地投入有機農耕產業，他說，十多年前曾在南加州租了農場種香蕉，卻在直升機灑下農藥的當下，發現這離他所追求友善大地理念太遠，後來接觸到慈心農業，因緣際會回台務農。

現場更有輕食料理，生菜沙拉、煎蘿蔔糕、素燥飯和薑油麵線，食材全是清早田裡摘的「特新鮮！」，負責掌廚的福智中學教師張德成也大方分享食譜，讓大家大飽心福和口福。