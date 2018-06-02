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嘉義全台最高溫 你是這些熱傷害高風險族群嗎?

2018-06-02 15:49聯合報 記者魯永明╱即時報導

高溫炎熱，嘉義氣象站今天下午1點39分，監測溫度34.7度，氣象站說，今天嘉義全台最高溫，不過前幾天還有35度； 嘉義縣市衛生局提醒熱傷害高風險族群小心中暑；副縣長吳芳銘提醒民眾炙熱天氣，謹記防中暑4招，做好準備，保持心情愉悅，勿暴躁。

衛生局說，熱傷害高風險族群，包含溼熱環境工作者:廚師、農夫、工人，另有運動員、老人、小孩、孕產婦、肥胖、心血管、高血壓、高血糖、高血脂、代謝疾病(如甲狀腺機能亢進)、精神疾病患者。

常見熱傷害依嚴重程度分為熱痙攣(流汗、肌肉抽筋)、熱衰竭(大量流汗、皮膚濕冷、臉色蒼白)、熱中暑(意識不清、發熱超過40度、皮膚可能乾燥發紅)，若無適當處置，嚴重時可能導致心肌梗塞或腦中風，甚至多重器官衰竭而死亡。

如果出現中暑症狀，應迅速離開高溫環境，仰臥休息，利用毛巾或海綿浸水拍拭身體，或是在身上擦水並搧風以降低過高的體溫，並立即打119儘速送醫，急救5步驟：1.蔭涼、2.脫衣、3.散熱、4.喝水、5.送醫。

副縣長吳芳銘呼籲鄉親外出要注意防曬，多補充水分，記住防中暑4招:躲太陽、補水分、勤防曬、要通風。選擇早晨、傍晚戶外活動，上午10點到下午2點，避免在大太陽底下運動或工作，隨時補充水分，每小時要補充2到4杯開水，避免喝太冰的水和含酒精或糖的飲料。

嘉義今天全台最高溫，嘉義縣仁義潭水庫水位直直落，沙洲小島裸露。記者魯永明／攝影
嘉義今天全台最高溫，嘉義縣仁義潭水庫水位直直落，沙洲小島裸露。記者魯永明／攝影
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