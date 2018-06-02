嘉義全台最高溫 你是這些熱傷害高風險族群嗎?

2018-06-02 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



高溫炎熱，嘉義氣象站今天下午1點39分，監測溫度34.7度，氣象站說，今天嘉義全台最高溫，不過前幾天還有35度； 嘉義縣市衛生局提醒熱傷害高風險族群小心中暑；副縣長吳芳銘提醒民眾炙熱天氣，謹記防中暑4招，做好準備，保持心情愉悅，勿暴躁。

衛生局說，熱傷害高風險族群，包含溼熱環境工作者:廚師、農夫、工人，另有運動員、老人、小孩、孕產婦、肥胖、心血管、高血壓、高血糖、高血脂、代謝疾病(如甲狀腺機能亢進)、精神疾病患者。

常見熱傷害依嚴重程度分為熱痙攣(流汗、肌肉抽筋)、熱衰竭(大量流汗、皮膚濕冷、臉色蒼白)、熱中暑(意識不清、發熱超過40度、皮膚可能乾燥發紅)，若無適當處置，嚴重時可能導致心肌梗塞或腦中風，甚至多重器官衰竭而死亡。

如果出現中暑症狀，應迅速離開高溫環境，仰臥休息，利用毛巾或海綿浸水拍拭身體，或是在身上擦水並搧風以降低過高的體溫，並立即打119儘速送醫，急救5步驟：1.蔭涼、2.脫衣、3.散熱、4.喝水、5.送醫。