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住在森林裡！新化林場98歲生日全新會館啟用

2018-06-02 15:33聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

中興大學斥資1千8百萬元重新整修的「新化林場學生實習館」今天正式啟用，興大校長薛富盛蒞臨主持並送來大禮，他致詞時表示，新化林場設立於1920年6月2日，今天剛好是新化林場98歲生日，是一個特別的日子，在該校農資院師、生歷年來辛勤努力造林撫育經營及研究試驗下，才能營造出現今優美的森林環境，在1996年榮獲票選為台南地區「新南瀛勝景」之首，成為台南地區最熱門的觀光景點。

新化林場學生實習館今天啟用典禮，除興大校長薛富盛、農資學院長陳樹群及實驗林管理處長曾彥學專程南下，也邀請好鄰居台南區農改場場長王仕賢、農委會畜產試驗所所長黃振芳與新化警分局長許芳毅共同揭牌，顯示校方的重視，興大全台有4處實驗林場，位在文山、東勢及最知名的惠蓀林場。

薛富盛指出，新化林場去年2月1日結束委外經營收回學校自營後，為提供國人更佳的休憩環境，立即著手包含林場步道改善及涼亭修復、木平台更新、農特產展售中心修護及出租、76號森林咖啡廣場及場內各項環境設施維護等工作，另為給予前來實習及訓練的師生有更好的學習環境，在去年7月籌畫學生實習館整修工程，並在今年3月27日完工，總工程經費斥資1千8百萬餘元。

全新實習館建築特色是利用國產木材為裝修材料，內裝細部設計以桃花心木、相思樹、柚木、台灣光臘樹、台灣杉及柳杉來做搭配，充分運用新化林場的資源特色，提供煥然一新的住宿環境以及舒適愉悅的氣息，這棟建築不只是優質的學生實習及訓練新場域，也開放給一般民眾住宿，酌收清潔費用。

薛富盛強調，為善盡大學教育社會責任，往後新化林場將落實森林生態環境教育、推廣當地農特產，建立知識性解說教育服務，讓民眾瞭解林業經營，正確地認識保林、愛林、用林之觀念，提供社會大眾教育訓練及休閒遊憩之場所，不只是大台南地區，也歡迎全國各地民眾前來。

全新的中興大學新化林場學生實習館，開放一般民眾也可以住宿。記者吳淑玲／攝影
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中興大學新化林場學生實習館整修今天重新開幕。記者吳淑玲／攝影
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新化林場坐擁全台最大的桃花心林森林。記者吳淑玲／攝影
新化林場坐擁全台最大的桃花心林森林。記者吳淑玲／攝影
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興大校長薛富盛（左二）與農資學院院長陳樹群（右二）、實驗林管理處長曾彥學（左）及...
興大校長薛富盛（左二）與農資學院院長陳樹群（右二）、實驗林管理處長曾彥學（左）及新化林場場長吳佾鴻。記者吳淑玲／攝影
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