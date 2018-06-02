「接了29年的變化球」 私幼園長獲台南師鐸獎

2018-06-02 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南應用科大附設漢家幼兒園長邱靜美，榮獲台南市師鐸獎，將獲推薦至教育部參加全國決選，她也是台南市第一位私立幼兒園園長獲頒師鐸獎，昨天全校師生都非常高興。

邱靜美表示，在漢家幼兒園29年，是極富挑戰性的工作，全園人數200人，「每天總有接不完的變化球」，只有不斷的求進步、學習、改變、適應種種的試煉考驗，才能不斷成長而受肯定，很幸運這段漫長的歲月，有支持的家長，同仁的認同與協助，才能挺過少子化危機，建立口碑，歷年招生率都能額滿。

邱靜美說，尤其是幼生必須採事先登記等候缺額才能遞補入學，在職涯中倍感欣慰，成就感十足，為幼生付出，其實自己得到更多，幼生的天真與可愛，豐富她的心靈、增長她的能力，也激勵她常保年輕活力，一直能「樂活在工作」。

邱靜美一開始得知教育局推薦時，內心一度遲疑，她說，身為私幼園長，在職場上雖資深，但平日只是盡本份做好該做的事；感謝評審委員賞識，讓她首開先例。