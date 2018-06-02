外傘頂洲恐消失 海洋委員會擬抽沙填沙搶救

2018-06-02 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



屏障雲嘉海岸外傘頂洲，行政區劃屬雲林口湖鄉，現已往南漂移到嘉縣東石鄉外海，成為熱門海洋生態觀光景點。圖／吳林山提供 分享 facebook 台灣最大移動沙洲國土外傘頂洲，面臨消失，外傘頂洲原為三不管化外之地，嘉義縣立委蔡易餘今天說，他日前質詢新成立的行政院二級機關海洋委員會主委黃煌煇，要求接管提出搶救辦法，守護國土，黃煌煇說，抽沙填沙是可行辦法，會在3個月提出方案。

屏障雲嘉海岸外傘頂洲，行政區劃屬雲林口湖鄉，現已往南漂移到嘉縣東石鄉外海，面對沙洲消失，雲嘉兩縣及水利署都無法可管，4月28 日行政院新設2級機關海洋委員會在高雄掛牌，總統蔡英文、行政院長賴清德出席首長布達暨揭牌典禮，讓外傘頂洲擺脫三不管命運。

蔡易餘指出，5月23日他在內政委員會，針對「消失國土外傘頂洲、嘉義生機」主題，質詢黃煌煇說，台灣長期重陸輕海，台灣海洋立國，東石因有外傘頂洲屏障，蚵農放養蚵蠣肥大，有牛奶蚵美譽，一旦沙洲消失，養蚵業沒落，海洋觀光亮點消失，休閒產業破滅。

他說，沙洲沙源因濁水溪及六輕攔沙壩阻絕，外傘頂洲流失的沙源，不斷往南、往內海漂移，造成布袋港洲淤沙嚴重，大型客貨輪無法進出，搶救沙洲可在布袋港外築堤阻絕漂沙。

他要求黃煌煇有積極作為，業務避免與經濟部等相關機關重疊，黃主委說，抽沙填沙是可行辦法，會提出搶救方案守護沙洲國土。海洋委員會秘書處科長王靖雲說，相關部門正依主委指示，會在3個月提出搶救方案。