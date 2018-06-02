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外傘頂洲恐消失 海洋委員會擬抽沙填沙搶救

2018-06-02 08:48聯合報 記者魯永明╱即時報導

屏障雲嘉海岸外傘頂洲，行政區劃屬雲林口湖鄉，現已往南漂移到嘉縣東石鄉外海，成為熱...
屏障雲嘉海岸外傘頂洲，行政區劃屬雲林口湖鄉，現已往南漂移到嘉縣東石鄉外海，成為熱門海洋生態觀光景點。圖／吳林山提供
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台灣最大移動沙洲國土外傘頂洲，面臨消失，外傘頂洲原為三不管化外之地，嘉義縣立委蔡易餘今天說，他日前質詢新成立的行政院二級機關海洋委員會主委黃煌煇，要求接管提出搶救辦法，守護國土，黃煌煇說，抽沙填沙是可行辦法，會在3個月提出方案。

屏障雲嘉海岸外傘頂洲，行政區劃屬雲林口湖鄉，現已往南漂移到嘉縣東石鄉外海，面對沙洲消失，雲嘉兩縣及水利署都無法可管，4月28 日行政院新設2級機關海洋委員會在高雄掛牌，總統蔡英文、行政院長賴清德出席首長布達暨揭牌典禮，讓外傘頂洲擺脫三不管命運。

蔡易餘指出，5月23日他在內政委員會，針對「消失國土外傘頂洲、嘉義生機」主題，質詢黃煌煇說，台灣長期重陸輕海，台灣海洋立國，東石因有外傘頂洲屏障，蚵農放養蚵蠣肥大，有牛奶蚵美譽，一旦沙洲消失，養蚵業沒落，海洋觀光亮點消失，休閒產業破滅。

他說，沙洲沙源因濁水溪及六輕攔沙壩阻絕，外傘頂洲流失的沙源，不斷往南、往內海漂移，造成布袋港洲淤沙嚴重，大型客貨輪無法進出，搶救沙洲可在布袋港外築堤阻絕漂沙。

他要求黃煌煇有積極作為，業務避免與經濟部等相關機關重疊，黃主委說，抽沙填沙是可行辦法，會提出搶救方案守護沙洲國土。海洋委員會秘書處科長王靖雲說，相關部門正依主委指示，會在3個月提出搶救方案。

海洋委員會負責台灣總體海洋政策、海域安全、海岸管理、海洋保育及永續發展、海洋科技研究等，是第一個在高雄成立的中央部會，下設海巡署、海洋保育署及國家海洋研究院。首任主委黃煌煇是水利工程專家、成功大學前校長。

屏障雲嘉海岸外傘頂洲，行政區劃屬雲林口湖鄉，現已往南漂移到嘉縣東石鄉外海，成為熱...
屏障雲嘉海岸外傘頂洲，行政區劃屬雲林口湖鄉，現已往南漂移到嘉縣東石鄉外海，成為熱門海洋生態觀光景點。圖／吳林山提供
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屏障雲嘉海岸外傘頂洲，行政區劃屬雲林口湖鄉，現已往南漂移到嘉縣東石鄉外海，成為熱門海洋生態觀光景點。圖／吳林山提供
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台灣最大移動沙洲國土外傘頂洲，面臨消失，外傘頂洲原為三不管化外之地，嘉義縣立委蔡...
台灣最大移動沙洲國土外傘頂洲，面臨消失，外傘頂洲原為三不管化外之地，嘉義縣立委蔡易餘日前質詢新成立的行政院二級機關海洋委員會主委黃煌煇。圖／蔡易餘提供
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蔡易餘東石海巡署
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