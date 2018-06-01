救香蕉鳳梨 陳明文找中油通路 張花冠開發加工品行銷

2018-06-01 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣長張花冠最近為民進黨議員及梅山鄉長徵召提名，槓上立委陳明文，雙方今天各自上電台受訪，隔空交鋒，面對家鄉鳳梨香蕉價格崩跌，為幫助農民，各自出手搶救較勁；陳明文督促農委會，並找中油協助銷售；張花冠找高職餐飲科研發水果食品，並找貿易商協助外銷國外市場。

陳明文說，服務處5月中就接獲農民陳情，鳳梨香蕉價格下滑問題，他立刻與農委會主委林聰賢溝通，要求提早提出因應方案，5月31日農委會提出五大措施，希望透過五大措施，去化746萬公斤的香蕉，讓農民的損失不再持續擴大。

另因上次中油成功協助銷售嘉義2萬斤柑橘，他再次請中油利用加油站通路，協助農民銷售鳳梨與香蕉，中油承諾會協助銷售，讓果農損失減到最低。

張花冠說，鳳梨和香蕉盛產，產銷失衡造成價跌，農民辛勞心在淌血，在救急上，為止穩回升價格，一方面接洽出口貿易商和加工廠，尋求收購市場過多供給量，出口或進行加工，避免投入國內市場影響價格。