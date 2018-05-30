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天熱泌乳量減少 酪農：今年更勝往年

2018-05-30 23:32聯合報 記者謝進盛╱即時報導

天熱，牛食量也變差，酪農戶發現與去年同期相較，估計乳牛泌乳量少了2成，台南市政府農業局建議酪農，可適度進行餵飼時間調整和增加餵飼的次數等作為因應。

「今年五月真的特別熱。」本身飼養乳牛逾200頭的台南市酪農合作社理事長黃俊哲說，雖然夏天乳牛泌乳量本來就會比冬天少很多，但從5月初開始幾波30多度高溫，發現近月來乳牛食慾變差，與去年相較，估計生乳產量少了2成，無形中也減少收入。

市府農業局畜產科長周志勳說，在高溫環境下，乳牛為維持體熱平衡，以減少採食量及增加喘息來因應，容易產生代謝性疾病，同時降低瘤胃蠕動頻率、反芻次數，使瘤胃乙酸減少，丙酸增加，導致乳汁中乳脂率降低，體內鈣、磷、鉀、鎂和鈉等礦物質大量流失，對水飲水量增加，易造成「水中毒」。

他建議酪農，應該檢視農場，可適度增加遮蔭設備，配合霧狀噴水灑水系統和電風扇設備，減少牛隻熱緊迫發生。另外，乳牛因體熱上升，減少採食量及泌乳量，應諮詢專家學者建議，給予牛隻抗熱配方。

尤其是礦物質給予，對於乳牛熱緊迫現象具有紓緩作用，在泌乳牛日糧中添加 1% 小蘇打，可增加乳牛對日糧的採食量。

另外，因應乳牛食慾差，建議將餵飼乳牛時間調整一部分在入夜後，因夜間牛舍相較白天涼爽，乳牛較有食慾，可以增加飼料的採食量，以減少乳量下降。

天熱乳牛食慾差泌乳量減少，今年更勝往年。記者謝進盛/攝影
天熱乳牛食慾差泌乳量減少，今年更勝往年。記者謝進盛/攝影
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天熱乳牛食慾差泌乳量減少，今年更勝往年。記者謝進盛/攝影
天熱乳牛食慾差泌乳量減少，今年更勝往年。記者謝進盛/攝影
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