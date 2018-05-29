山海戀遊程納入補助 涂醒哲：不是砲打中央就有用

2018-05-29 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



為推廣南部觀光，交通部觀光局日前推出「振興南部觀光旅遊市場計畫」，補助南高屏澎東，經地方極力爭取，確定再納入嘉義縣市，推出「山海戀優惠行程」補助，預計9月至10月中實施，最快7月公布相關措施。

市長涂醒哲說，陸客來台銳減，受害最深是一條龍業者，對嘉義市飯店等仍有影響。市府積極行銷，跑遍國內外旅展。去年4月與澎湖縣長陳光復達成兩縣市規劃山海戀觀光遊程共識，透過跨域串聯，以遊山玩水的特殊遊程，行銷城市觀光。

「有成果才是為嘉義市做事。」涂醒哲強調，振興南部觀光旅遊市場計畫，嘉市原先未被列入，不是炮打中央就能解決問題，需要認真溝通、談判、研議。市府不斷與中溝通，也透過立委李俊俋、陳明文等人協助爭取，很欣慰能得到交通部觀光局善意回應，將山海戀遊程納入優惠補助方案，期待吸引更多業者參與。

嘉義市觀光新聞處長黃緒信表示，嘉義縣市與澎湖直線距離最接近，可搭乘遊艇從嘉義布袋直達澎湖龍門，50分鐘就能展開離島之行，從海平面一路玩到海拔1000公尺的太平雲梯，親山近海，還能探索嘉義百年東市場、國定古蹟城隍廟、文化路夜市等，一次玩個痛快。