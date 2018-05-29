鳳梨價崩農民不捨 製成果乾尋出路

2018-05-29 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



天氣高溫炎熱，今年鳳梨產量暴增價格崩盤，不少農民開放民眾自由拿取，或做為肥料讓土地自然吸收。雲林縣古坑鄉果農涂閔耀設法找尋出路，用低溫手法製作，將鳳梨製成果乾，延長保存期限。

每年4月到6月都是台農17號金鑽鳳梨產期，今年節氣延後，屏東、雲嘉南與台東地區產期重疊，產區價格也較往年來得低落。

涂閔耀說，農民靠天吃飯，試著去求新求變，農作要精緻化，才不會完全受制於天公伯，天公不作美或是產量過剩，造成果賤傷農時有所聞，常有果農開著貨車沿街販賣，與小攤販搶生意互別苗頭的現象。

涂指出，普通農民栽種鳳梨至收成，需要耗時一年半，而他錯開與其他農民收穫時間，避開蔬果過剩情況。販賣通路藉由網路平台行銷，接到訂單才開始製作，不用考慮產品新鮮、添加防腐劑問題。

為維護品質，涂在種植後期就會停止施用農藥，雖然造成他作物減少一成以上，蔬果烘乾機以45度烘乾蔬果需耗時2天，50斤鳳梨經處理後只能得到2斤果乾，但繁瑣的程序讓產品能有較高的單價。