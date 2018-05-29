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沒時間倒下！他跛腳罹癌遭妻棄 靠種西瓜養育2女兒

2018-05-29 17:44聯合新聞網 綜合報導

呂爸爸為了扛一家的生計，每天下田賣力地搬運厚重的西瓜。圖／取自臉書專頁「光線」
呂爸爸為了扛一家的生計，每天下田賣力地搬運厚重的西瓜。圖／取自臉書專頁「光線」
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連日高溫不下，雲林一名呂爸爸頂著烈日到田裡工作，因先前被酒駕撞成重傷，走路明顯跛腳，還被診斷出罹患口腔癌第三期，但仍每天在西瓜園裡賣力地搬運厚重的西瓜，只因他是家裡上下唯一的支柱...

臉書專頁「光線」分享一段偉大的父愛與親情的故事，呂爸爸原先在市場賣海產做生意，在生意漸有起色時，遭酒駕肇事撞成重傷，那時大女兒才剛滿月，幸運的是保住一命，不過卻成了長短腳，行動從此不便。在之後復健期的4年裡，妻子拋下了4歲跟8個月大的女兒離家出走，呂大哥為了一家的生計問題，沒有時間悲傷、難過，決定下田耕種，但就在一切將要重回軌道時，老天又跟他開了一個天大的玩笑。

他罹患了口腔癌三期，且必須立即治療，但他一心只想著還有高齡的雙親及兩個幼小的女兒需要照顧，他擔心一旦他去住院治療，家中就會失去經濟來源，於是決定跟時間賽跑，清晨5時就開始工作，忙到晚上9時才休息，繼續種植著代表全家人曙光的「西瓜」，他說「我沒有時間倒下，更沒有時間難過和悲傷」、「我要趕快把這些西瓜賣完，才能安心開刀治療」。

呂爸爸遭酒駕肇事撞成重傷，行動不便，還罹患了口腔癌三期，但一想到家人，仍堅持在烈...
呂爸爸遭酒駕肇事撞成重傷，行動不便，還罹患了口腔癌三期，但一想到家人，仍堅持在烈陽下種植西瓜。圖／取自臉書專頁「光線」
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即使面對人生中一連串的打擊，呂爸爸也沒有被打敗，為了給家人安穩的生活，堅持在烈陽下種植西瓜，刮風下雨也一定要下田。他相信，就算再苦、再累，「只要還有一口氣站在這裡，就要賺很多錢，還不能倒下去！」

呂爸爸認真在雲林四湖鄉種西瓜，不接受外界捐款，全靠自己的努力養活一家人。文章貼出後也有許多網友為呂爸爸打氣，「這位為家撐起一片天的爸爸…加油」、「一起幫呂爸爸加油」，也有不少熱心的民眾喜愛他種植的西瓜，在夏季時特別幫他宣傳訂購，希望他能順利度過難關，也讓家人過著更好的日子。

呂爸爸西瓜

地點：雲林縣四湖鄉台17線96.5公里處（台61線高架橋下）

電話：0978-731561，聯絡時間為早上7時至晚上8時。

民眾到雲林四湖購買前可先跟呂爸爸聯絡，因宅配成本高，目前不提供宅配服務，也不接受捐款！亦可於上班時間致電「陽光基金會」雲嘉中心：05-2280300，社工將協助聯繫。

酒駕口腔癌高溫

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