七旬的他退而不休 滿腔熱血免費教木球十多載

2018-05-29 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



雲林縣退休教師沈瑞榮年過七十，職退人不退，用過去喜愛打木球的心情，十多年來不論寒冬酷暑，免費教學雲林在地囝仔仍熱情不熄滅。

沈瑞榮年輕時候在石龜國小任教，看著當時學校主任打木球，覺得新奇在旁觀看，一個禮拜後，主任拿了一支球桿過來「你來玩看看」，就此啟發了他的興趣。他練了一個禮拜就去參加雲林縣舉辦的比賽，標準桿48桿的洞，打了60桿，他笑著說，剛好「及格」。

在雲林教書25年，沈瑞榮重視學生的品德教育，優異成績讓他時常被徵召去雲林縣教育處協助。平時教學生時候自己在成長，利用閒餘時間參加教練講習、裁判講習。

退休後，枯燥的退休生活無法腐蝕他的熱情，提著木桿出門成為習慣，曾遇過到學校詢問是否需要教學，被質疑是為了來拿「鐘點費」。

最讓沈瑞榮驕傲的是，教出個得意門生，得到全民運動會第一名，現在正指導這位門生的妹妹，功力遺傳到哥哥，在比賽中屢屢獲獎，表現同樣可圈可點。當時這位門生拿著比賽獲得的八萬元獎金，想回校贊助這些師弟、師妹。讓他感動的說，一直以來以指導學生為樂，看到學生打出一番成就後，還能擁有不忘本的精神，讓自己感到驕傲。

雲林縣春季縣長盃木球賽不久前結束，斗南鎮僑真國小、大埤鄉仁和國小在團體賽或個人賽皆獲得亮眼成績。大埤鄉仁和國小5年來，在每年的春秋兩次競賽中，奪得18座獎盃。