選民面對面 嘉市三強打社區戰

2018-05-28 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



力拚連任的嘉義市長涂醒哲今晚在中正公園舉辦市政宣導，由工務、衛生、社會、民政、環保等局處長做業務說明，也直接和基層對話，現場來了約400人，氣氛熱絡。以無黨籍參選市長的蕭淑麗也透過農會業務宣導等方式，打入各里；國民黨提名參選人黃敏惠陣營表示，目前正在安排，下月開始會在各社區辦小型說明會，三強拚場煙硝味濃厚。

涂醒哲今晚排開其他行程，率局處長到中正公園辦市政宣導，市議員王美惠、蔡文旭也到場，安排工務、衛生等各局處長說明推動業務情況，也等於在展示涂市長的施政成績，民眾也會舉手發問，互動熱絡。民眾離開時，還有宣導品可領。

涂醒哲幕僚表示，今晚是第一場，接下來會在各聯合里各辦一場市政宣導，明天會在王田里活動中心。

「效果不錯！」王美惠觀察，到場聽講的市民雖然以長輩居多，但現場互動性不錯，局處長透過庶民語言做業務宣導，也能感受到涂市長領軍的行動團隊親和力十足，發揮執政優勢。

蕭淑麗陣營之前也到各地方宮廟舉辦農會業務宣導，透過農會系統號召力，持續下鄉傳遞理念，也強化曝光度，與民眾面對面接觸，爭取更多支持。