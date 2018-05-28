綠能服務管理中心啟動 能源管理師服務到「嘉」

2018-05-28 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市政府為提供市民更完善的綠能節能服務，綠能服務管理中心下月初營運，以一通電話服務到家服務模式，提供多元性、客製化服務。從太陽光電諮詢、節能設備汰換補助、能源管理系統設置補助、免費節能診斷等服務，由專業的能源管理師到府服務。

嘉義市政府為落實綠能節電推廣，建置綠能服務管理中心提供全方位能源管理服務，下月1日啟動後，將受理民眾的案件申請，對象包括嘉義市住家及服務業，申請方式可透過電話或親自至市府一樓綠能服務管理中心申請。

嘉義市長涂醒哲表示，創全國之先推出住商能源管理師，培訓專業的能源管理師，透過實際到場訪視，檢視診斷住家或店家用電使用狀況，提供節電改善方案及設置太陽光電的可行性評估，並協助申請相關節電補助或提供節電資訊，以量身評估方式，提供住商用電改善服務。

今年度經濟部依服務業用電比例，補助各縣市政府推動服務業汰換老舊耗能設備，嘉義市獲補助經額約2050萬元；另嘉義市為照顧一般住家，額外爭取200萬元對家戶進行補助，讓嘉義市補助對象擴大至家戶及服務業。