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聯合報民調／藍軍盧秀燕小贏綠軍林佳龍 林連任現危機

茶競賽特等冠軍頭等金質優良 消費者霧煞煞誰第一？

2018-05-28 07:53聯合報 記者卜敏正╱即時報導

阿里山春季高山茶競賽昨天頒獎，主辦單位共選出青心烏龍茶組、金萱茶組特等獎、冠軍及頭等、金質、優良等獎項，許多人分不清誰才是第1名好茶？專家說明，第1名茶都稱「特等獎」，多年前為讓買茶陸客打破「得獎品牌迷失」，才由縣府修改獎項名稱。

2018年大阿里山高山春季優良茶競賽，昨天在梅山公園舉辦頒獎和展售會，特等獎分別由梅山鄉瑞里村葉進成、黃淑卿獲得。嘉義縣長張花冠、立委陳明文、前農委會主委翁章梁等人，都到場頒贈匾額給受獎者，並品嘗特等獎好茶，回甘滋味讓張花冠直誇「好茶真的都在嘉義！」

今年春季青心烏龍茶組、金萱茶組共1758點，評鑑過程由12人初審團，及農委會茶改場產業服務課長林金池、前魚池分場長郭寬福、農委會茶業改良場前推廣課長楊盛勳等共同完成初審、複審評鑑，二組各選出特等1名、冠軍3名，及頭等、金質、優良等獎項，每得獎點各20斤。

主辦梅山農會表示，今年競賽茶葉送檢測，農藥殘留全數符合標準，農會供銷部主任劉宗河指出，過去茶競賽分為特等、頭等一、頭等二，頭等三、頭等五、頭等六及二等、三等獎項，但多年前陸客來台買茶，許多人聽說比賽茶拿二等、三等獎，就問「都是頭等人，為何要喝二、三等茶？」

劉宗河說，每年比賽茶特等獎、冠軍獎雖然突出，但每點只有各20斤，事實上其他各獎項香氣、韻味回甘落差並不大，主辦比賽的縣府得知後，隔年即修改獎項名稱，打破比賽獎項迷失。

他說，透過比賽主要是篩除外地茶，要讓消費者買到真正具馨香、喉韻的阿里山好茶，今年氣候得宜，各區採茶青數量增多，是豐收一季。

嘉義縣長張花冠、立委陳明文頒贈冠軍匾額給受獎者。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長張花冠、立委陳明文頒贈冠軍匾額給受獎者。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣長張花冠頒贈特等匾額給受獎者。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長張花冠頒贈特等匾額給受獎者。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣長張花冠品嚐特等獎好茶，直誇「好茶都在嘉義！」記者卜敏正／攝影
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嘉義縣長張花冠、立委陳明文頒贈頭等獎匾額給受獎者。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣長張花冠受邀與得獎茶農合影。記者卜敏正／攝影
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立委陳明文品嚐得獎好茶，直言烏龍茶有炭焙香味。記者卜敏正／攝影
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阿里山農委會張花冠

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