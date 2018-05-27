嘉市全國黨代表同票數 協調後曾錦源出線

2018-05-27 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



民進黨今天舉辦縣市黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表選舉，嘉義市黨部主委黃大祐同額選舉並連任，全國黨代表開票結果，何孟娟、曾錦源都是196票，同列第5名，經協調，何孟娟願禮讓，由曾錦源出線。

民進黨嘉義市黨部主委今天改選，選舉結果出爐，同額競選的現任主委黃大祐以接近半數1137票順利連任，黃大祐是已故前議員黃正男之子，黃正男在主委任內過世，黃大祐接棒當選主委，將投入年底嘉市西區市議員選舉。

年底嘉義市議員選戰，民進黨已提名黃露慧、黃大祐姊弟檔，分別參選西區及東區議員，黃露慧是現任議員，尋求4連霸，黃大祐3年多前以「落選頭」敗北，這次捲土重來。

黃露慧父親黃正男有「民主先生」封號，當過市民代表、縣議員、市議員，有46年從政資歷，黃正男3年前在民進黨嘉義市黨部主委任內過世，主委的棒子目前交給兒子黃大祐。黃正男曾和女兒黃露慧同任2任市議員，父親選西區，黃露慧選東區，父女都當選。

嘉義市全國黨代表7人爭5席，競爭激烈，市代表34人選32席。全國黨代表開票結果，何孟娟、曾錦源都是196票，同列第5名，經協調，何孟娟願禮讓，由曾錦源出線。