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嘉市全國黨代表同票數 協調後曾錦源出線

2018-05-27 21:43聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

民進黨今天舉辦縣市黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表選舉，嘉義市黨部主委黃大祐同額選舉並連任，全國黨代表開票結果，何孟娟、曾錦源都是196票，同列第5名，經協調，何孟娟願禮讓，由曾錦源出線。

民進黨嘉義市黨部主委今天改選，選舉結果出爐，同額競選的現任主委黃大祐以接近半數1137票順利連任，黃大祐是已故前議員黃正男之子，黃正男在主委任內過世，黃大祐接棒當選主委，將投入年底嘉市西區市議員選舉。

年底嘉義市議員選戰，民進黨已提名黃露慧、黃大祐姊弟檔，分別參選西區及東區議員，黃露慧是現任議員，尋求4連霸，黃大祐3年多前以「落選頭」敗北，這次捲土重來。

黃露慧父親黃正男有「民主先生」封號，當過市民代表、縣議員、市議員，有46年從政資歷，黃正男3年前在民進黨嘉義市黨部主委任內過世，主委的棒子目前交給兒子黃大祐。黃正男曾和女兒黃露慧同任2任市議員，父親選西區，黃露慧選東區，父女都當選。

嘉義市全國黨代表7人爭5席，競爭激烈，市代表34人選32席。全國黨代表開票結果，何孟娟、曾錦源都是196票，同列第5名，經協調，何孟娟願禮讓，由曾錦源出線。

嘉市民進黨員約3000人，在嘉市垂楊國小投票，因為全國黨代表有競爭，投票率近5成，超越2年前的3成5左右。

年底嘉義市議員選戰，民進黨已提名黃露慧、黃大祐姊弟檔，分別參選東區及西區議員。記...
年底嘉義市議員選戰，民進黨已提名黃露慧、黃大祐姊弟檔，分別參選東區及西區議員。記者王慧瑛／攝影
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嘉市民進黨員約3000人，今天在嘉市垂楊國小投票，圖為嘉義市議員王美惠投票情況。...
嘉市民進黨員約3000人，今天在嘉市垂楊國小投票，圖為嘉義市議員王美惠投票情況。記者王慧瑛／攝影
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年底嘉義市議員選戰，民進黨已提名黃露慧、黃大祐姊弟檔，分別參選東區及西區議員。記...
年底嘉義市議員選戰，民進黨已提名黃露慧、黃大祐姊弟檔，分別參選東區及西區議員。記者王慧瑛／攝影
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資深律師曾錦源（左）在民進黨全國黨代表選舉中，與何孟娟同為196票，同列嘉義市的...
資深律師曾錦源（左）在民進黨全國黨代表選舉中，與何孟娟同為196票，同列嘉義市的第5名，何同意禮讓，由曾錦源出線。本報資料照
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民進黨投票率

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