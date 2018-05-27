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雲林文化聚落與斗南火車站　盼古蹟修復文化再生

2018-05-27 20:37聯合報 記者邱奕能╱即時報導

文化部長鄭麗君受立法委員劉建國邀請於今日會勘斗南火車站與雲中街與雲林溪文化聚落，盼中央與地方協力，修復火車站站體老舊與雲中街文化聚落能納入再造歷史現場計畫。

雲林縣山線社區大學黃莉婷指出，斗六文化資產眾多，但文化活化比例卻相當稀少，雲中街文化園區、舊議會宿舍群、警察宿舍群與斗六分局、行啟八屋等，文化資源應當好好保存與活化。希望雲林設立縣級「歷史博物館」且將文化資料數位化並對外公開。

劉建國表示，多年前人民與地方政府在努力過程中，迸出了許多火花。斗六是一個文化資源豐富的城市，開發已有三百多年歷史，若不全力規劃保存、活化，頗為可惜。

劉建國指出，斗南火車站在日治時代已有，是年分悠久的歷史建築，火車站站體經過長年風吹雨打早已殘破不堪，部分站體不堪使用，急需修復。

鄭麗君表示，斗南火車站修復與斗六歷史文化聚落符合文化部理念，中央與地方會商討協助計畫落實。她說，文化部要用歷史保存2.0的概念，將過去一向只注重單點的個別模式，轉化為連結過去到未來，保存區域文化生活方式與價值觀。

鄭麗君說，文化保存不應停留在硬體層次，重要的是歷史再現與再造。她說，在中央強調部部皆是文化部，處處都是文化處。

雲林山線社區大學與立委劉建國提出「雲林溪文化聚落保存計畫」，將斗六市區西市場、雲中街警察宿舍群及斗六分局、鎮西國小大禮堂、行啟記念館，軍警政行政中心區域、籽公園等文化資產活化，連結串成文化聚落。

立員劉建國邀請文化部長鄭麗君，盼中央與地方協力，修復古蹟活化地方文化。記者邱奕能...
立員劉建國邀請文化部長鄭麗君，盼中央與地方協力，修復古蹟活化地方文化。記者邱奕能／攝影
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文化部長鄭麗君（右二）與立委劉建國（右一）踏勘雲中街文化園區。。記者邱奕能／攝影
文化部長鄭麗君（右二）與立委劉建國（右一）踏勘雲中街文化園區。。記者邱奕能／攝影
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斗六劉建國

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