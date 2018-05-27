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更貼切照顧弱勢者 鯤鯓王慈善基金會揭牌

2018-05-27 19:01聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南北門南鯤鯓代天府成立鯤鯓王慈善基金會今揭牌，由台南紡織董事長侯博明出任首屆董事長，初期提供弱勢民眾急難救助，服務範圍由原來台南大北門6個區，擴展到全台。

南鯤鯓代天府，主祀五府千歲，分靈廟宇至今超過2萬間宮廟，進香人次逾千萬，有「台灣王爺總廟」美稱，曾獲選「米其林綠色旅遊指南三星級景點」。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，南紡董事長侯博明在廟方改制後出任顧問團主席，他提出五府千歲精神就是濟世精神，自掏腰包贊助600萬元經費，廟方再出具400萬元，成立鯤鯓王慈善基金會，提供急難救助，每年費用也由侯博明捐助，今年、

明年各編列300萬元經費執行。

侯賢遜說，基金會救助狀況將分C級6千元、B級1萬元，A級1萬5千元、特級補助後事5萬元，有緊急需求民眾可直接向南鯤鯓代天府，以及大北門區全球鯤鯓王聯誼會的所屬宮廟申請。

「希望能更妥善照顧到弱勢。」侯博明說，基金會成立主要是為了發揚鯤鯓王慈善、慈悲、關懷的濟世精神，針對社會上弱勢民眾伸出援手，包括發生緊急事故需救助、經村里辦公室及醫療單位證明的對象，以及政府列冊的低收入戶及身心障礙人士，都能向基金會請領，尤其是身故後無力負擔喪葬費用者，更是補助重點。

更貼切照顧弱勢者，鯤鯓王慈善基金會今揭牌。記者謝進盛/攝影
更貼切照顧弱勢者，鯤鯓王慈善基金會今揭牌。記者謝進盛/攝影
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南鯤鯓代天府北門米其林

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