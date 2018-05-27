更貼切照顧弱勢者 鯤鯓王慈善基金會揭牌

2018-05-27 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南北門南鯤鯓代天府成立鯤鯓王慈善基金會今揭牌，由台南紡織董事長侯博明出任首屆董事長，初期提供弱勢民眾急難救助，服務範圍由原來台南大北門6個區，擴展到全台。

南鯤鯓代天府，主祀五府千歲，分靈廟宇至今超過2萬間宮廟，進香人次逾千萬，有「台灣王爺總廟」美稱，曾獲選「米其林綠色旅遊指南三星級景點」。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，南紡董事長侯博明在廟方改制後出任顧問團主席，他提出五府千歲精神就是濟世精神，自掏腰包贊助600萬元經費，廟方再出具400萬元，成立鯤鯓王慈善基金會，提供急難救助，每年費用也由侯博明捐助，今年、

明年各編列300萬元經費執行。

侯賢遜說，基金會救助狀況將分C級6千元、B級1萬元，A級1萬5千元、特級補助後事5萬元，有緊急需求民眾可直接向南鯤鯓代天府，以及大北門區全球鯤鯓王聯誼會的所屬宮廟申請。