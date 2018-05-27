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民進黨全國黨代表選舉 嘉市7選5

2018-05-27 12:05聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

民進黨今天舉辦縣市黨部主委、全國黨代表、市黨代表選舉，主委部分，只有現任主委黃大祐同額參選，全國黨代表部分，7選5，競爭頗激烈，市代表34人選32席，嘉義市民進黨員約3000人，今天在嘉義市垂楊國小投票，天氣好，投票率高，今天預估投票率5成，可望超越2年前的3成5左右。

民進黨嘉義市黨部執行長林振誠說，主委、黨代表等選舉是2年1次，上一屆因為沒有競爭，投票率約3成5，本屆因為全國黨代表有7選5的選局，能刺激投票率。

嘉義市長涂醒哲、立委李俊俋等人今天上午都到垂楊國小投票，現場投票秩序良好。

民進黨縣市黨部主委改選，嘉義市長涂醒哲今天上午到垂楊國小投票，現場投票秩序良好。...
民進黨縣市黨部主委改選，嘉義市長涂醒哲今天上午到垂楊國小投票，現場投票秩序良好。圖／民進黨嘉義市黨部提供
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民進黨今天舉辦縣市黨部主委、全國黨代表、市黨代表選舉，主委部分，只有現任主委黃大...
民進黨今天舉辦縣市黨部主委、全國黨代表、市黨代表選舉，主委部分，只有現任主委黃大祐同額參選，全國黨代表部分，7選5，競爭頗激烈，市代表34人選32席，嘉義市民進黨員約3000人，今天在嘉義市垂楊國小投票，天氣好，投票率高，今天預估投票率5成，可望超越2年前的3成5左右。記者王慧瑛／攝影
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民進黨今天舉辦縣市黨部主委、全國黨代表、市黨代表選舉，主委部分，只有現任主委黃大...
民進黨今天舉辦縣市黨部主委、全國黨代表、市黨代表選舉，主委部分，只有現任主委黃大祐同額參選，全國黨代表部分，7選5，競爭頗激烈，市代表34人選32席，嘉義市民進黨員約3000人，今天在嘉義市垂楊國小投票，天氣好，投票率高，今天預估投票率5成，可望超越2年前的3成5左右。記者王慧瑛／攝影
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民進黨今天舉辦縣市黨部主委、全國黨代表、市黨代表選舉，主委部分，只有現任主委黃大...
民進黨今天舉辦縣市黨部主委、全國黨代表、市黨代表選舉，主委部分，只有現任主委黃大祐同額參選，全國黨代表部分，7選5，競爭頗激烈，市代表34人選32席，嘉義市民進黨員約3000人，今天在嘉義市垂楊國小投票，天氣好，投票率高，今天預估投票率5成，可望超越2年前的3成5左右。記者王慧瑛／攝影
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民進黨今天舉辦縣市黨部主委、全國黨代表、市黨代表選舉，主委部分，只有現任主委黃大祐同額參選，全國黨代表部分，7選5，競爭頗激烈，市代表34人選32席，嘉義市民進黨員約3000人，今天在嘉義市垂楊國小投票，天氣好，投票率高，今天預估投票率5成，可望超越2年前的3成5左右。記者王慧瑛／攝影
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民進黨縣市黨部主委改選，嘉義市長涂醒哲今天上午到垂楊國小投票，現場投票秩序良好。...
民進黨縣市黨部主委改選，嘉義市長涂醒哲今天上午到垂楊國小投票，現場投票秩序良好。圖／民進黨嘉義市黨部提供
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民進黨今天舉辦縣市黨部主委、全國黨代表、市黨代表選舉，主委部分，只有現任主委黃大祐同額參選，全國黨代表部分，7選5，競爭頗激烈，市代表34人選32席，嘉義市民進黨員約3000人，今天在嘉義市垂楊國小投票，天氣好，投票率高，今天預估投票率5成，可望超越2年前的3成5左右。記者王慧瑛／攝影
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競選嘉義市長連任的涂醒哲，競選旗幟凸顯「台灣隊」意象。記者王慧瑛／攝影
競選嘉義市長連任的涂醒哲，競選旗幟凸顯「台灣隊」意象。記者王慧瑛／攝影
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投票率民進黨

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