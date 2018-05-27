民進黨全國黨代表選舉 嘉市7選5

2018-05-27 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



民進黨今天舉辦縣市黨部主委、全國黨代表、市黨代表選舉，主委部分，只有現任主委黃大祐同額參選，全國黨代表部分，7選5，競爭頗激烈，市代表34人選32席，嘉義市民進黨員約3000人，今天在嘉義市垂楊國小投票，天氣好，投票率高，今天預估投票率5成，可望超越2年前的3成5左右。

民進黨嘉義市黨部執行長林振誠說，主委、黨代表等選舉是2年1次，上一屆因為沒有競爭，投票率約3成5，本屆因為全國黨代表有7選5的選局，能刺激投票率。