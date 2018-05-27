被賭徒拋棄 堅拒被安置 「國姓爺」找回尊嚴

2018-05-27 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／報導



台南玉井警分局由分局長率偵查隊全體，迎接國姓爺神尊重新回歸坐鎮。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

大家樂「非我所長」

台南市玉井警分局偵查隊供奉的國姓爺，原是「大家樂迷」棄置的落難神明，但以偵查隊為「家」後神威顯赫。南化山區5月11日發生3死命案，李姓婦人和隔壁李姓小叔夫妻3人被人殺害，警方在12小時內偵破，神威又添一筆。員警說，辦案雖講究科學證據，但對國姓爺仍充滿崇敬，相信舉頭三尺有神明，有誠則靈。

台南玉井警分局偵查隊供奉的國姓爺，原是落難神明。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

不想住廟裡 堅留偵查隊

玉井分局偵查隊供奉國姓爺鄭成功已有20多年，資深員警說，在大家樂盛行年代，許多神像被摃龜的「樂迷」棄置或焚毀，國姓爺也是其中之一。當時送來10多尊神像經擲筊請示，多同意送到鄰近寺廟安置，只有國姓爺堅持要留在玉井偵查隊。

2007年南化發生震驚全國的雙屍命案，1名農婦因目睹凶嫌棄屍，也被滅口，棄屍水池。命案案情一度陷入膠著，幸好最後順利偵破，逮捕3嫌告慰死者。

台南玉井警分局偵查隊國姓爺配刀，傳說刀若出鞘會有血光。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

配刀不慎出鞘 旋即爆雙屍案

傳言案發前偵查隊國姓爺的配刀不知被誰抽出來，分局請來法師將刀子請回刀鞘封好，但寶刀出鞘，恐有血光之災傳說不脛而走，不久就發生南化雙屍命案。

國姓爺約8寸高，多年前分局長覺得香爐太高擋住神像，擲筊請示要不要更換龍椅，國姓爺應允，還挑中一張大龍椅。

當時負責安座的乩童說「一星期內神威必現」，不久就偵破一起強盜案，讓員警更加深信國姓爺神威。

歷任偵查隊長辦案前多會請示國姓爺，案件也多能偵破。早年國姓爺神桌下，貼滿警局頒贈的「績效優良」紅紙條。

台南玉井警分局早年供奉國姓爺的神桌下，貼滿破案的紅紙。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

請示粉面補修 隔天破毒品案

玉井偵查隊去年破獲的製毒工廠案，一開始並不樂觀，警方始終找不到製毒工廠位置，經向國姓爺上香求助。參與辦案的1名小隊長私下說，冥冥中似乎有人指引他們到一處偏僻深山，「想不到真的就藏在那裡」，一舉破獲製毒集團。

偵查隊長柯景祥說，不知是否巧合，或真有「奇妙」，國姓爺神尊因臉部有些微裂損，去年7月3、4日向國姓爺擲筊請示要上粉面補修，隔天就破獲毒品案，起出數百公克海洛因和1000多公克安非他命，市價估計超過500萬元。

台南玉井警分局偵查隊供奉國姓爺，多年來助警破案無數，神龕也升級更舒適。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

感念發功20年 打造全新神龕

玉井分局去年施作補強工程，國姓爺去年12月27日暫時安置在北極殿，並指示今年5月26日要回到偵查隊。南化山區5月11日發生3死命案，整個分局總動員辦案，恐無暇接回神尊，誰知正當專案小組毫無頭緒時，隨口問路人竟然就掌握破案關鍵，12小時內偵破。

偵查隊員說，國姓爺雖不在分局內，但仍顯神威，昨天隆重迎回國姓爺，為感恩國姓爺多年來協助破案，還打造全新的神龕，讓國姓爺住得更舒適。

台南市新營警分局供奉黑面三媽已27年。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

落難神明咬壞蛋 警察都說心誠則靈

台南新營警分局也有「神話」，原來早年偵辦一起神像竊案，「黑面三媽」是唯一未被竊嫌「退神」的神像，因為沒有失主出面認領，三媽就由偵查隊供奉，成為守護神。員警遇上棘手刑案，也會請示三媽指點破案迷津。

台南市警局第四分局偵查隊供奉虎爺、觀音、濟公、武財神及神農大帝等落難神明，祂們都是路人拾獲後送到警局，護佑分局20多年。員警每次拜案都會誠心祈禱，問虎爺能否幫忙「咬住壞蛋」。