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台南管樂季千人踩街揭幕 22場表演免費索票

2018-05-26 20:36聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

第4屆「2018台南市管樂藝術季」，今天在大目降文化園區舉辦開幕踩街活動揭開序幕，邀請新化國小管樂團、三信家商樂旗隊、中正預校樂儀隊、東石國中樂旗隊、臺北市立建國中學樂旗隊、樹德家商樂舞儀旗隊、大目降囡仔宋江陣、黑美人舞蹈協會等團體參與，從新化老街出發，行經新化市區，並在新化國小操場進行定點表演，節目精彩，但天氣炎熱，不少民眾說曬昏頭了！

文化局表示，2018台南市管樂藝術季自5月26日至9月1日止，有36個團隊輪番上演。其中在新化演藝廳從5月26日到8月26日，由台灣優質管樂團及國際團隊輪番接續演出，5月27日、7月1日，邀請來自新加坡、香港的管樂菁英團隊，與臺灣知名樂團共同合作演出，22場表演都免費索票進場。

另9月1日將由台南市管樂團與法國前巴黎共和衛隊軍樂團指揮家菲利浦·費洛(Philippe Ferro)在台南文化中心演藝廳舉行售票演出。

台南市長李孟諺表示，台南是一個熱衷管樂藝術的城市，境內有120多所學校皆設有管樂樂團，在新化文化中心更有駐館的專職管樂樂團定期演出，豐富市民朋友的藝文休閒生活。也期待透過這次管樂藝術季，來自世界各地36個管樂團體與個人25場高水準演出，創造出樂團間相互交流的機會，加速台南管樂藝術的發展，讓更多市民朋友投入管樂藝術的領域。

文化局指出，2015年台南市管樂團正式成立，自舉辦第一屆管樂季兼園區開幕音樂會後，每年管樂季吸引近萬人次參與，佳評如潮；同時在2017年亞太管樂協會領袖會議成功取得2020亞太管樂節城市主辦權，今年以下屆主辦城市之姿，獲邀參與日本濱松亞太管樂節，將由本市代表台南市管樂團前往日本擔綱閉幕演出，同時迎接亞太協會會旗。

文化局為慶祝台南市獲取2020亞太管樂節城市主辦權，7月14日將在新化演藝廳舉辦日本行前音樂會，將由本市獲邀演出的團隊—台南市管樂團與大橋國中管樂團一起聯合演出，與市民共享榮耀與喜悅。

台南市管樂季今天在新化大目降園區舉辦踩街，有中正預校樂儀隊精彩表演。圖／讀者林秋...
台南市管樂季今天在新化大目降園區舉辦踩街，有中正預校樂儀隊精彩表演。圖／讀者林秋蘭提供
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台南市管樂季今天在新化大目降園區舉辦踩街，揭開序幕，美麗的隊伍令人驚艷。圖／讀者...
台南市管樂季今天在新化大目降園區舉辦踩街，揭開序幕，美麗的隊伍令人驚艷。圖／讀者林秋蘭提供
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台南市管樂季今天在新化大目降園區舉辦踩街，揭開序幕。圖／讀者林秋蘭提供
台南市管樂季今天在新化大目降園區舉辦踩街，揭開序幕。圖／讀者林秋蘭提供
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台南市管樂季今天在新化大目降園區舉辦踩街，揭開序幕，美麗的隊伍令人驚艷。圖／讀者...
台南市管樂季今天在新化大目降園區舉辦踩街，揭開序幕，美麗的隊伍令人驚艷。圖／讀者林秋蘭提供
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