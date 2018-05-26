移民署為新住民築夢 公益、創業樣樣精彩！

2018-05-26 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



移民署為了幫助新住民實現夢想，舉辦第4屆新住民及其子女築夢計畫，有88組新住民提出夢想，經移民署票選，今下午舉行成果發表，24組獲選者帶著家人共享成果，期待經逐夢過程，讓多元文化產生正面循環，成為台灣國際發展新力量。

獲選築夢計畫公益組的馬月娥女士，策劃「好『印』象」計畫，使用恆春的椰子樹葉教導社區長輩DIY編織成實用的「印尼帽子」，也利用紅包袋和椰子葉製作印尼傳統燈籠。

來自嘉義東石白水湖小漁村的陳長花女士以「我的蚵學家」夢想獲選築夢計畫創業組，將安排遊客至蚵棚巡禮、體驗鑽蚵殼、串蚵、剖蚵、品嚐蚵，推廣東石蚵產文化，希望增加就業機會，讓年輕人返鄉就業。

內政部表示，築夢計畫分為藝文、親子、創業及公益4大類，今年共計88組參選，獲獎者共24組，他們分別來自埃及、越南、印尼、柬埔寨、尼泊爾、泰國及大陸地區，移民署將聘請業師諮詢，協助獲獎者完成夢想。

內政部次長邱昌嶽表示，目前在台新住民已超過53萬人，而新住民子女也已逾39萬人，政府希望透過長期投入的資源協助及多項新住民培力計畫，安定他們在台生活。